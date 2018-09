Bí quyết sở hữu làn da trắng mịn

Sản phẩm làm trắng da của Nhật Bản - Curcu Nano Serum giúp da trắng sáng hơn, săn chắc, mịn màng và giảm vết thâm nám, tàn nhang.

Làn da toàn thân trắng sáng đồng đều là vũ khí lợi hại của bất kỳ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, giữa vô số sản phẩm trắng da, chị em cần trang bị cho mình kiến thức cần thiết để lựa chọn sản phẩm trắng da như ý mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Cẩn thận lựa chọn đúng sản phẩm trắng da sẽ giúp bạn tránh được các tổn hại có thể xảy ra cho da. Trước khi quyết định mua một sản phẩm trắng da nào, bạn đừng quên để ý những điều sau:

- Hiểu rõ làn da để chọn được sản phẩm phù hợp.

- Chọn sản phẩm ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin chứ không phải sản phẩm tẩy trắng da.

- Tìm hiểu kỹ cách sản phẩm hoạt động trên da, điều này giúp xác định được loại sản phẩm tốt cho bạn.

- Tham khảo ý kiến bạn bè, nếu bạn và bạn bè của bạn có cùng loại da và đã sử dụng sản phẩm thì điều này giúp ích cho bạn rất nhiều.

- Không phải tất cả sản phẩm đắt tiền đảm bảo cho bạn 100% kết quả thành công. Bạn vẫn có thể cần phải cẩn thận về những thương hiệu mà bạn chọn. Hãy chắc chắn rằng thương hiệu bạn chọn có uy tín và hợp pháp.

- Lựa chọn sản phẩm có thành phần tự nhiên, nguồn gốc thảo dược.

Sản phẩm trắng da của Nhật Bản - Curcu Nano Serum.

Sản phẩm làm trắng da của Nhật Bản được tin tưởng bởi sự uy tín, chất lượng và đảm bảo an toàn, trong đó có thể kể đến sản phẩm Curcu Nano Serum. Hợp chất Curcu (chiết xuất từ lá nghệ đen và lá nghệ trắng) của trong sản phẩm có tác dụng ngăn chặn sự hình thành sắc tố làm đen da melanin, đồng thời giúp duy trì lượng acid hyaluronic trong da, tăng độ đàn hồi, giữ ẩm da, kích thích tạo tế bào da mới. Hợp chất này được vận chuyển vào da nhờ công nghệ Nano độc quyền từ vương quốc Anh - Lipodisq . Hạt Lipodisq chứa hợp chất Curcu có kích thước nhỏ, từ 10nm đến 15nm (1nm = 1/1.000.000mm) nên dễ dàng thấm qua da.

Đồng thời, vitamin C trong sản phẩm Curcu Nano Serum là loại có hàm lượng cao Apprecier giúp thấm qua da tốt hơn các loại vitamin C thông thường. Do đó, tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa cao hơn, giúp tăng cường tổng hợp collagen trong da. Các hoạt chất này được giải phóng đều đặn, thấm sâu vào lớp trung bì và hạ bì, phát huy hiệu quả làm đẹp da. Vì vậy, sản phẩm trắng da của Nhật Bản - Curcu Nano Serum không chỉ làm da trắng sáng mịn màng mà còn giảm thâm, nám, tàn nhang, mụn, giảm nếp nhăn và hạn chế lão hóa.

Chỉ cần thoa serum lên cổ và mặt, sau 10 giây, serum sẽ thấm sâu vào da. Bạn sẽ cảm nhận được làn da của mình trắng sáng, rạng rỡ lên từng ngày mà không cần phải sử dụng kèm với bất cứ sản phẩm nào khác.

(Nguồn: Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh)