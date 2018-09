Bí quyết sở hữu làn da đẹp không tỳ vết của Huyền My

Công nghệ Baby Face đem đến cho Á hậu Việt Nam 2014 làn da trắng sáng, mịn màng và tự tin tỏa sáng trong mọi sự kiện.

Nhìn vào hình ảnh ba năm trước khi đăng quang, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy nhan sắc Huyền My có phần nhạt nhòa với làn da ngăm đen. Nhờ biết nắm bắt xu hướng làm đẹp công nghệ cao, Huyền My đã khắc phục được những nhược điểm trước đó. Cô tiết lộ địa chỉ làm đẹp uy tín mà mình tin tưởng là Viện thẩm mỹ Thảo Tây, đặc biệt là bí quyết để sở hữu làn da trắng mịn màng, không tỳ vết bằng công nghệ Baby Face.

Á hậu Huyền My sở hữu nhan sắc “vạn người mê”.

Công nghệ Baby Face cung cấp H.A, ADN Gel, Vitamin C và Glutathione - những nhân tố quan trọng quyết định "sự căng bóng" và trắng sáng của làn da. H.A (Hyaluronic Acid) là thành phần quan trọng giúp giữ ẩm cho da, tuy nhiên, chất này sẽ giảm dần từ sau 20 tuổi và sau 40 tuổi, cơ thể chỉ sản xuất được 1/2 lượng H.A cần thiết cho cơ thể.

Sự thiếu hụt H.A là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khô da, thiếu độ đàn hồi và mất độ căng bóng. ADN Gel là hoạt chất có tác dụng kích thích sản sinh Collagen và Elastin nhằm làm đầy, giảm nếp nhăn hiệu quả. Trong khi đó, Glutathione và Vitamin C đảm nhận vai trò làm trắng sáng da từ sâu bên trong, thúc đẩy quá trình sáng da tự nhiên, thải loại độc tố và giảm bớt sắc tố đen trên da.

Á hậu Huyền My được tư vấn bởi chuyên gia thẩm mỹ tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây.

Huyền My tiết lộ lý do lựa chọn công nghệ này tại Thảo Tây vì có nhiều ưu điểm: được thực hiện bởi các chuyên viên, kỹ thuật viên da liễu tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề; thiết bị truyền đạt tiêu chuẩn an toàn sử dụng theo chuẩn châu Âu; các hoạt chất được sử dụng trong liệu trình được sản xuất bởi thương hiệu uy tín tại Tây Ban Nha đạt chứng nhận ISO và EC; không gian chuẩn hoàng gia cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Á hậu Huyền My trải nghiệm công nghệ Baby Face tại Thảo Tây.

Đặc biệt, từ 10/10 đến 20/10, Viện thẩm mỹ Thảo Tây tặng 50% liệu trình Baby Face nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Giá gốc 60 triệu đồng cho 6 lần, hiện chỉ còn 30 triệu đồng. Thảo Tây cam kết không thu phí nếu liệu trình không hiệu quả.

Viện thẩm mỹ Thảo Tây

Địa chỉ: 324 - 326 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

Hotline: 09.7777.8079

Website: vienthammythaotay.com

Fanpage: Viện thẩm mỹ Thảo Tây

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Thảo Tây)