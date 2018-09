Bí quyết sở hữu đôi mắt to tròn, cuốn hút như sao Hàn

Bên cạnh làn da mịn màng cùng mái tóc bồng bềnh nữ tính, một đôi mắt to tròn, long lanh có thể khiến bạn gái nổi bật và tự tin.

Mắt đẹp chuẩn Hàn là mong muốn của mọi cô gái, tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu. Nhiều chị em thấy buồn phiền khi đôi mắt chưa được đẹp như mong muốn. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn gái dễ dàng sở hữu đôi mắt đẹp long lanh như sao Hàn.

Uốn mi và tỉa chân mày

Nếu lông mi thẳng, chúng tạo bóng đổ cho vùng mắt và làm mắt bị tối. Chỉ cần dành 20 giây bấm mi mỗi khi trang điểm, đôi mắt của bạn sẽ to và đẹp hơn. Kết hợp thêm lông mày cong hướng lên, tỉa gọn gàng có thể làm đôi mắt to tròn ấy nổi bật hơn hẳn.

Sử dụng kính giãn tròng

Loại kính này có khả năng làm cho mắt bạn có cảm giác to hơn bình thường. Đây cũng là một trong những cách làm mắt to hiệu quả, được nhiều phái đẹp áp dụng hiện nay.

Trang điểm đôi mắt

Một hàng mi cong, được chải mascara cẩn thận có thể khiến đôi mắt mọi cô gái đều trở nên to và quyến rũ hơn. Bạn nên chải mascara tập trung từ chân mi rồi hướng về phía đầu mắt và ngược lai. Sau đó, chải một lớp mascara mỏng cho hàng mi dưới. Nên nhớ chỉ một đến hai lần theo chiều ngang vì mi dưới không cần đậm như mi trên.

Sau khi mascara khô, dùng eye liner chấm lại để lấp đầy những khoảng trống giữa các kẽ chân mi. Sử dụng kem nền cho mắt cũng là bước cần thiết giúp "cửa sổ tâm hồn" trở nên sáng hơn và giữ màu mắt lâu trôi.

Phẫu thuật mắt to chuẩn Hàn

Việc trang điểm đôi mắt to tròn đẹp long lanh tốn khá nhiều thời gian, đòi hỏi các bạn gái phải có khiếu thẩm mỹ cùng sự tỉ mỉ với hàng tá dụng cụ trang điểm mắt. Trong môi trường làm việc năng động và bận rộn hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ mắt to là sự lựa chọn hiệu quả và nhanh chóng để có một đôi mắt to tròn long lanh như sao Hàn.

Phẫu thuật mắt to hiệu quả đối với những trường hợp sở hữu đôi mắt nhỏ, không cân xứng với khuôn mặt; sụp mi do bẩm sinh, mắc phải sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật, chức năng mi mắt kém, tái phẫu thuật.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: “Ngoài việc tạo nếp mí đẹp tự nhiên, phẫu thuật mắt to còn giúp mắt nở to thông qua việc tác động vào cấu trúc sâu của mắt như cơ nâng mi trên, cơ muller.Sau phẫu thuật, bạn sẽ sở hữu mắt hai mí tự nhiên, to và dài, cân đối, giúp gương mặt sáng hơn. Thời gian phẫu thuật mắt to có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ. 12 giờ đồng hồ tiếp theo, bạn có thể giao tiếp bình thường. Đôi mắt bạn sẽ đẹp, to tròn chỉ một tuần sau đó”.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện. Trước mổ, mắt phải bị sụp mi, mắt trái bị lõm sâu, có nhiều nếp làm cho gương mặt không được tự nhiên. Sau mổ, bạn gái đã sở hữu hai mí rõ, mắt to tròn và dài, hai mắt đầy đặn giúp gương mặt tươi sáng hẳn.

Phẫu thuật mắt to được xem là một trong 4 kỹ thuật cao cấp trong thẩm mỹ mắt của Hàn Quốc, đòi hỏi cơ sở phẫu thuật phải đạt mức chuyên sâu về mắt. Bác sĩ phải hiểu rõ cấu trúc giải phẫu mắt, nhất là cấu trúc ở tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ muller.

Ngoài ra, cơ sở làm đẹp này phải có dụng cụ và chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to và có ê kíp phụ mổ chuyên nghiệp. Vì các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng đòi hỏi bác sĩ phải thao tác thật nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn.

Hình ảnh trước và sau tái phẫu thuật mắt to được thực hiện bởi bác sĩ Việt Hảo. Bạn gái này từng phẫu thuật mắt ở Thái Lan 2 lần. Trước phẫu thuật, đôi mắt trông lờ đờ, không hài hòa làm tổng thể khuôn mặt giảm đi sự ấn tượng. Sau phẫu thuật, những khuyết điểm ban đầu đã biến mất, mí nhỏ tự nhiên, đôi mắt to tròn, ấn tượng hơn.

Với 22 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, theo đuổi nhiều khóa tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc và trên 500 ca phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại Việt Nam hiện nay.

Cùng với sự chuyển giao công nghệ và trang thiết bị tiên tiến từ Bệnh viện thẩm mỹ Gyalumhan (Seoul, Hàn Quốc), Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc là một trong những địa chỉ được khách hàng đánh giá cao cả về hiệu quả và chất lượng phục vụ..

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc Địa chỉ: 246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP HCM Điện thoại: (08) 62991555 Hotline: 0971799555 Website:thammymatngoc.vn

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)