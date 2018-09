Bí quyết sở hữu đôi chân thon đẹp

5 cách đơn giản sẽ giúp chị em sở hữu làn da đẹp, vóc dáng chuẩn, đôi chân thon thả, mịn màng.

Nếu bạn đang ao ước có đôi chân thon để diện chiếc váy ngắn gợi cảm hay chiếc quần shorts thì hãy thử áp dụng ngay các tip hiệu quả dưới đây.

Tập thể dục

Để có một thân hình đẹp thì nỗ lực luyện tập là một yếu tố không thể thiếu. Ngay cả những ai có vóc dáng chuẩn tự nhiên cũng cần duy trì với các bài tập thể dục hàng ngày. Nếu không có điều kiện tham gia các lớp tập gym hay yoga, bạn chỉ cần dành ra mỗi ngày 30 phút để tập những động tác đơn giản hoặc đi bộ là đã tiêu hao được đáng kể năng lượng trong cơ thể.

Duy trì đều đặn các bài tập thể dục hàng ngày là cách đơn giản để giữ dáng.

Ăn uống thông minh

Vitamin C rất tốt cho da, đặc biệt là đôi chân vì nó giúp tăng tuần hoàn máu, ngăn ngừa hiện tượng nổi gân xanh trên da, giảm hiện tượng tích tụ mỡ ở chân. Bạn hãy bổ sung ngay các loại rau và trái cây giàu vitamin C vào chế độ ăn hàng ngày như: súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau ngót, cần tây, rau đay, su hào, rau muống, cam, chanh, bưởi, quýt, xoài, dâu tây, ổi, dứa, đu đủ… Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều rau và trái cây cũng khiến cho da bạn đẹp lên đáng kể đấy.

Chế độ ăn khoa học, uống đủ nước giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

Uống đủ nước

Nước có vai trò dưỡng ẩm cho làn da. Thiếu nước da sẽ trở nên khô ráp, thiếu sức sống. Uống nước cùng với rửa mặt hàng ngày bằng nước ấm cũng là giải pháp để ngăn ngừa sự xuất hiện của những nốt mụn khó chịu nhờ lỗ chân lông được thông thoáng và sạch sẽ. Ngoài ra, nước còn giúp giảm cân, lọc chất độc trong cơ thể. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng và đôi chân thon gọn.

Dưỡng ẩm

Hãy nhớ giữ ẩm cho đôi tay, chân của bạn để tăng cường độ đàn hồi của da, dưỡng da mịn màng. Sau khi tắm xong, bạn bôi kem dưỡng ẩm chứa vitamin E và mát xa nhẹ nhàng khắp chân, tay để các dưỡng chất thấm sâu vào da. Ngoài ra, mỗi khi đi ra ngoài nếu bạn mặc áo dây, váy ngắn hay quần ngắn thì nhớ bôi kem chống nắng, bảo vệ cho tay chân cẩn thận.

Xử lý các vùng rậm lông

Các vùng lông rậm rạp trên cơ thể, màu da sạm đen tại nách, tay, chân khiến nhiều bạn mất tự tin. Vùng da nách bị sẫm màu vì nhiều nguyên nhân, tuy nhiên một phần trong đó là từ việc sử dụng nhíp hay dao cạo. Mỗi lần tác động trực tiếp vào lông, các liên kết tế bào sẽ bị phá vỡ, gây mất nước và khiến vùng da dưới cánh tay vốn đã nhạy cảm trở nên sẫm màu và lẩn mẩn những đốm mụn nhỏ.

Bên cạnh đó, việc cạo lông chân hay wax bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc cũng gây ra tình trạng da khô, lông mọc lởm chởm, lỗ chân lông bị bít gây ngứa ngáy, mẩn đỏ…

Các phương pháp cạo có thể gây tổn thương cho da.

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên hạn chế dùng nhíp và dao cạo. Các sản phẩm tẩy lông an toàn có nguồn gốc thiên nhiên sẽ an toàn và thân thiện hơn với da. Một gợi ý hữu ích cho bạn là kem bơ tẩy lông Cleo chiết xuất từ quả bơ, tinh dầu vitamin E, dầu jojoba và các dưỡng chất tự nhiên. Bạn chỉ cần rửa sạch và lau khô vùng da cần tẩy, thoa kem bơ tẩy lông Cleo khoảng 3-5 phút, dùng khăn ẩm lau ngược chiều lông mọc để tẩy sạch đám lông. Vùng da sau khi tẩy sẽ mềm mịn hơn do trong kem đã có sẵn dưỡng ẩm. Lông sau khi mọcthưa và nhạt màu hơn.

Để khắc phục thâm nách, bạn có thể dùng một nửa quả chanh tươi để chà xát đều lên vùng da nách trong 10 phút hoặc lau vùng da dưới cánh tay hằng ngày bằng dầu dừa, nhựa lá lô hội. Sau đó rửa lại bằng nước ấm, vùng da dưới cánh tay sẽ sáng dần lên từng ngày.

(Nguồn: Cleo)