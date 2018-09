Bí quyết sở hữu cặp đùi nuột nà

Chỉ với một liệu trình điều trị bằng công nghệ cao, phái đẹp sẽ thoát khỏi ám ảnh chân to, đùi ếch nặng nề và tự tin sở hữu đôi chân nuột nà.

Đôi chân được coi như là “điểm rơi” gợi cảm dành riêng cho phái đẹp, quyết định một nửa sự quyến rũ của cơ thể, dáng vóc. Với một đôi chân thon thả, thẳng tắp, cân đối, phái đẹp sẽ có dịp phô bày hết nét duyên dáng. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng may mắn có được món quà trời cho này. Một số yếu tố di truyền và thể chất bẩm sinh khiến không ít người sở hữu đôi chân ngắn hoặc to thô, dày bì kém duyên dáng. Ngoài ra, chế độ ăn uống nhiều chất béo, chất đường, thường xuyên ngồi một chỗ ít vận động cũng khiến đôi chân bị tích tụ mỡ thừa, tập trung nhiều ở vùng đùi. Mỡ đùi khiến cho vùng da đùi bị căng lên quá mức, gây ra những vết rạn màu trắng hoặc nâu đỏ, thường gặp ở những người da mỏng và nhạy cảm. Phụ nữ sau sinh hay bị mỡ đùi, rạn da nặng nề do tích trữ năng lượng thừa và hạn chế vận động trong 9 tháng 10 ngày mang thai.

Chân to, đùi ếch - nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với nhiều cô gái.

Theo các chuyên gia tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury, mỡ đùi được xếp vào dạng mỡ lâu năm dày và cứng. Thành tế bào mỡ được bao bọc bởi độc tố toxin, nằm sâu dưới da, có liên kết mạnh và xen kẽ các bó cơ, khó loại bỏ bằng những phương pháp thông thường.

Giải pháp loại bỏ ám ảnh “đùi ếch”

Để giảm được mỡ đùi, bạn phải tìm hiểu và cân nhắc, lựa chọn phương pháp hiệu quả và an toàn. Các chuyên gia tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury gợi ý một trong những phương pháp giảm mỡ công nghệ cao, hiện đại, thích hợp cho vùng đùi: công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi - Deluxe.

Phương pháp giảm mỡ Cavi - Deluxe có thể loại bỏ từ 6cm đến 12cm mỡ đùi trong một lần điều trị.

Công nghệ giảm mỡ Cavi - Deluxe sử dụng bước sóng ultrasound cavitation tần số kép 25KHz có tác động bắn vỡ màng tế bào mỡ, ngay cả tế bào mỡ ở tầng sâu và mỡ lâu năm. Khu vực mỡ cứng và dày ở vùng đùi cũng dễ dàng được hóa lỏng nhẹ nhàng để loại bỏ ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, nhiệt lượng sinh ra dựa trên tác động sâu của bước sóng RF có tác dụng hàn gắn, tăng sinh cấu trúc collagen, elestin giúp vùng da đùi sau khi giảm mỡ thêm săn chắc, không bị chảy xệ. Đồng thời, những vết rạn da cũng được khắc phục đến 80% do tác dụng tái tạo cấu trúc da.

Với liệu trình điều trị nhẹ nhàng, không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, không tốn quá nhiều thời gian, Cavi - Deluxe có thể giải quyết nhanh chóng đến 95% mỡ thừa, giảm từ 6cm đến 12cm vùng đùi chỉ trong một lần điều trị. Cặp “đùi ếch” ám ảnh, nặng nề được đánh bật, đảm bảo không tích mỡ trở lại giúp phái đẹp tự tin, duyên dáng hơn trong từng bước đi, dáng đứng của mình. Xem thêm chi tiết tại đây.

Cặp đùi mật ong thon thả, nuột nà của cô nàng After School UEE là mơ ước của nhiều cô gái.

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Dencos Luxury hiện tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ trong lĩnh vực căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ 1/3 đến hết 31/3. Xem chi tiết tại đây.

