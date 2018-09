Bí quyết làm trắng da mặt cho phái đẹp

Công nghệ làm trắng da mặt bằng vitamin C và tảo biển có tác dụng dưỡng trắng và bảo vệ kép, đem lại sự hài lòng cho nhiều chị em.

Thời tiết lạnh khiến da bị mất nước, thô ráp và sần sùi. Tiếp xúc với ánh nắng, gió và bụi nhiều nhất, vùng da mặt dễ bị khô và nứt nẻ, sạm màu và không được trắng sáng tự nhiên. Không chỉ riêng những người sở hữu làn da nhạy cảm, mà ngay cả chị em vốn có làn da mịn màng cũng vẫn phải e ngại không khí hanh khô của mùa lạnh. Bí quyết làm trắng da sau đây sẽ giúp làn da phái đẹp luôn trắng hồng, đầy sức sống mà không tốn nhiều công sức.

Vitamin C và tảo biển là liệu pháp làm trắng da tự nhiên hiệu quả. Vitamin C có tác dụng ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin, loại bỏ các đốm nâu xuất hiện trên da, tăng cường sản sinh collagen tại lớp biểu bì dưới da, giúp ngăn ngừa việc hình thành nếp nhăn và hiện tượng da chùng nhão, chảy xệ, cung cấp độ ẩm cho da.

Tinh chất Vitamin C và Tảo biển - Pevonia Mỹ giúp làm trắng da mặt nhanh và an toàn trong mùa đông.

Tảo biển có chứa nhiều sinh tố và nguyên tố vi lượng là chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và nấm, chống lại mụn. Tinh chất C và tảo biển của Hãng dược mỹ phẩm Pevonia, Mỹ được tinh chế bằng công nghệ vi tinh thể nhũ tương tạo ra các thành phần phân tử C ở nồng độ cao 25%, có khả năng tác động vào tầng sinh trưởng của da. Vitamin C nồng độ cao sẽ tác động vào tế bào gốc của da cải biến màu của các tế bào hắc sắc tố đã hình thành, đồng thời kích thích sản sinh các tế bào da mới, trắng sáng. Tinh chất vitamin C của Pevonia được chiết xuất từ các cây như nham lê, lô hội, Acerola Cherry, tinh chất Resveratrol và hạt nho, khoáng chất Ascorbates nên có độ ổn định cao, không bị oxy hóa, mang lại hiệu quả làm trắng tối ưu.

Công nghệ làm trắng da mặt vitamin C và tảo biển tại thẩm mỹ viện Placencare được nhiều khách hàng lựa chọn.

Tại Việt Nam, công nghệ làm trắng da mặt bằng vitamin C và tảo biển của hãng dược mỹ phẩm Pevonia chuyển giao cho thẩm mỹ viện Placencare ứng dụng, kết hợp tác dụng dưỡng trắng và bảo vệ kép, đem lại: hiệu quả trắng sáng da mặt; bề mặt da nhẵn mịn, mờ các nếp nhăn nhỏ; tăng cường sinh lực và sức đề kháng cho da.

Tháng 12, thẩm mỹ viện Placencare khuyến mãi các dịch vụ làm đẹp với nhiều ưu đãi: giảm 50% chi phí làm trắng da mặt với vitamin C và tảo biển, cùng nhiều dịch vụ chăm sóc da mặt khác; tặng tiền mặt lên tới 8 triệu đồng khi khách hàng mua gói phục hồi da xấu, dưỡng và chăm sóc da từ gốc với phác đồ riêng, sử dụng công nghệ làm đẹp Mỹ; giảm 30% các dịch vụ điều trị nám, tàn nhang, trị sẹo… Khách hàng sẽ được thăm khám và điều trị bởi Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, bệnh viện Da liễu Trung ương với phác đồ điều trị khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ điều trị hiệu quả, được Viện nghiên cứu KB Cosmetics chứng nhận và bảo trợ.

