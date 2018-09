Bí quyết làm đẹp nhũ hoa

Chọn địa chỉ làm đẹp uy tín, đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng chị em nên quan tâm trước khi tiến hành phẫu thuật.

Bầu ngực căng tròn là nét quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ nên nhiều chị em không ngại tốn kém để có được bộ ngực đẹp từ kích cỡ bên ngoài đến kích thước, màu sắc bên trong. Tuy nhiên, hầu như phụ nữ nào sinh xong cũng có đôi nhũ hoa không như ban đầu. Không ít phụ nữ khổ tâm vì khiếm khuyết ở đỉnh đôi gò bồng đào khi nhũ hoa to, thâm và sậm màu.

Với những kỹ thuật, máy móc và công nghệ hiện đại, bác sĩ thẩm mỹ có thể giúp bạn có được vòng một như ý. Tham khảo thông tin về phẫu thuật làm đẹp an toàn tại đây.

Đầu ngực là nơi tập trung các ống của tuyến sữa, sẽ hoạt động và phát triển trong thời kỳ phụ nữ mang thai. Sau khi trải qua hết giai đoạn cho con bú, đầu ngực sẽ thu nhỏ lại. Tuy nhiên, với một số trường hợp sau khi sinh và cho con bú đầu ngực to và dài ra gây mất thẩm mỹ, nhất là khi không mặc áo ngực. Bên cạnh nguyên nhân cho con bú, có một số trường hợp phụ nữ chưa lập gia đình vẫn có đầu ngực rất to, đó là do yếu tố di truyền, yếu tố ngoại cảnh.

Chị Hoài Anh chia sẻ: “Thời con gái, tôi khá tự hào về số đo 3 vòng của mình, có thể nói là khá đẹp. Lúc ấy, nhũ hoa của tôi cũng nhỏ và hồng hào. Song mọi sự thay đổi chóng mặt khi tôi sinh em bé. Lúc này chẳng hiểu sao đầu núi đôi của tôi to và dài hẳn ra, chưa kể đến việc màu của chúng sậm và thâm lại nữa. Tôi cảm thấy mất tự tin hẳn mỗi khi gần gũi ông xã”.

Phẫu thuật thu nhỏ núm vú là giải pháp hữu hiệu giúp chị em lấy lại vẻ đẹp nhũ hoa và sự tự tin của mình. Đây là phẫu thuật thẫm mỹ làm giảm kích cỡ của núm vú, có thể bao gồm tái tạo lại hình dáng của núm vú đúng tỷ lệ. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, có nhiều phương pháp phẫu thuật núm vú phụ thuộc vào hình thể, đường kính, chiều dài của núm vú và mức độ thu nhỏ mà bạn mong muốn. Đây là một thủ thuật khá đơn giản, có thể thực hiện bằng gây tê tại chỗ nên rất nhẹ nhàng, không thấy sẹo, không gây đau và mất cảm giác đầu ngực, đồng thời không ảnh hưởng đến chức năng của ống tuyến sữa,các chị em vẫn có thể cho con bú bình thường.

Mặc dù thu gọn núm vú là tiểu phẫu nhưng lựa chọn một địa chỉ làm đẹp có uy tín với đội ngũ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tay nghề cao, được đào tạo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng chị em nên quan tâm hàng đầu trước khi tiến hành phẫu thuật.

