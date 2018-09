Bí quyết làm đẹp giúp fashionista Trâm Nguyễn 'lột xác'

Gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ giúp Trâm Nguyễn dễ dàng tạo được thiện cảm với đối tác và khách hàng. Cô thường trang điểm nhẹ nhàng với son môi và nhấn nhẹ ở vùng mắt. Quy tắc "less is more" đòi hỏi bạn phải sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, làn da rạng rỡ khỏe mạnh. Liệu trình Queen Face - nuôi trắng da mặt tế bào tươi châu Âu là lựa chọn ưu tiên của bà chủ Ruco Spa.