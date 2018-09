Bí quyết làm đẹp đôi mắt nhanh chóng sau Tết

Với sự tiến bộ của y khoa hiện đại, các công nghệ làm đẹp tiên tiến có thể giúp chị em sở hữu đôi mắt long lanh chuẩn Hàn, an toàn và nhanh chóng.

Bấm mí Hàn Quốc

Nhiều bạn trẻ cảm thấy không tự tin vì đôi mắt một mí khiến gương mặt trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Một số chị em trông già hơn tuổi, thị lực giảm sút vì mắt tương đối nhỏ hoặc sụp mí. Vì thế, không ít phái đẹp tìm đến các giải pháp cải thiện "cửa sổ tâm hồn".

Những ngày sau Tết, phương pháp bấm mí Hàn Quốc tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc nhận được sự quan tâm của giới trẻ nhờ sở hữu nhiều ưu điểm như: không đau, mắt có hai nếp mí rõ, tự nhiên, thời gian thực hiện nhanh chóng (40-60 phút). Sau bấm mí, chị em có thể sở hữu đôi mắt hai mí rõ đẹp, to tròn, tự nhiên và mềm mại, gương mặt bừng sáng hơn.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, quy trình bấm mí Hàn Quốc không phức tạp, không gây đau, không để lại sẹo, hồi phục nhanh và có nếp mí chuẩn, duy trì thời gian dài, chi phí lại vừa túi tiền. Buổi sáng thực hiện phương pháp bấm mí thì đến tối bạn có thể giao tiếp bình thường với mọi người.

Khách hàng trước và sau khi bấm mí do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo trực tiếp thực hiện.

Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí trên

Ngày nay, do thói quen ăn uống và sinh hoạt không tốt, quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, nhiều bạn trẻ xuất hiện tình trạng da và mỡ thừa che nếp mí, làm mất độ tròn của đôi mắt, khiến gương mặt trông buồn và mệt mỏi.

Một số trường hợp còn gặp phải tình trạng sụp đuôi mắt. Khi gặp những vấn đề này, dù là bẩm sinh hay do lão hóa thì phương pháp hiệu quả là phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí trên. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nâng cơ đuôi mắt để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thời gian phẫu thuật khoảng 60-90 phút. Sau mổ, bạn chỉ chườm lạnh vết mổ khoảng 10 phút và có thể ra về. Do đường mổ sẽ nằm theo đường viền tự nhiên và được che phủ bởi nếp mí nên hầu như không để lại sẹo sau mổ. Đôi mắt trở nên long lanh với nếp mí rõ cùng với các vết nhăn đuôi mắt mờ hẳn, giúp gương mặt đầy sức sống và tươi trẻ hơn.

Hình ảnh trước và một tuần sau mổ lấy da thừa mí trên kết hợp nâng cơ đuôi mắt do bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Tuy đây là thủ thuật nhẹ nhàng, đơn giản, ngoài da nhưng đòi hỏi tay nghề và tính thẩm mỹ cao của bác sĩ bởi mí mắt chỉ dài một vài centimet nhưng lại quyết định đến vẻ đẹp của khuôn mặt.

Thạc sĩ Việt Hảo cho biết: “Trong các công đoạn phẫu thuật, việc vẽ, đánh dấu đường mổ sao cho chỉ lấy đi vừa đủ phần da và mỡ thừa mà vẫn giữ nguyên nếp mí đẹp như trước là điều quan trọng. Khi nhấn nhá vừa đủ, đôi mắt sau phẫu thuật ít sưng và thời gian hồi phục nhanh. Ngược lại, nếu không đánh giá chính xác, cắt da dư quá nhiều hay chưa đủ khiến đôi mắt mở căng, thậm chí xấu hơn ban đầu”.

Được xem là "cửa sổ tâm hồn", một đôi mắt “biết nói” luôn thu hút người đối diện. Việc lựa chọn trung tâm thẩm mỹ mắt uy tín, an toàn và hiệu quả cao để làm đẹp có vai trò quan trọng. Với sự chuyển giao công nghệ cùng trang thiết bị tiên tiến từ Bệnh viện thẩm mỹ Gyalumhan (Hàn Quốc), Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc là một trong những địa chỉ được khách hàng đánh giá cao cả về hiệu quả và chất lượng phục vụ.

Tại Mắt Ngọc, khách hàng có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ làm đẹp như: bấm mắt hai mí; bấm mí mắt to; phẫu thuật mắt to; phẫu thuật chữa nếp nhăn; phẫu thuật mí dưới; tái phẫu thuật cùng các kỹ thuật phức tạp, cao cấp như: phẫu thuật mắt to, bấm mí mắt to, cấy mỡ hốc mắt sâu, phẫu thuật Midface, sửa chữa, khắc phục mắt xếch…

Một đôi mắt “biết nói” luôn thu hút người đối diện.

