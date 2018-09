Bí quyết làm đẹp da của Diễm My 9X

Để làn da trở nên trắng mịn và tự tin tham gia 'Bước nhảy hoàn vũ', Diễm My đã tìm cho mình một bí quyết riêng.

- Tham gia cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”, My đã chiếm được nhiều cảm tình của giám khảo. Hầu hết mọi người đều nhận xét, My rất tự tin, còn riêng bạn có cảm giác thế nào?

- Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi của mình và hơn hết là đem đến cho khán giả màn trình diễn đẹp mắt. Tôi rất vui vì nhận được lời khen cũng như những lời góp ý quý báu của giám khảo.

Diễm My gợi cảm trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ.

- Điều gì giúp Diễm My tự tin khi bước ra sân khấu?

- Có lẽ đó là sự chuẩn bị khá kỹ về các bước nhảy mà người bạn nhảy đã cùng tôi khổ công luyện tập. Sau nữa là trang phục, tất cả được các stylist chăm chút khá kỹ lưỡng. Và cuối cùng có thể nói là vẻ ngoài của mình.

- Dạo này trông da My có vẻ mịn màng và tươi sáng hơn trước nhiều. Bí quyết của My là gì?

- Bí quyết của tôi đơn giản là hàng ngày cố gắng dành thời gian tập thể dục, uống nhiều nước sinh tố, thỉnh thoảng thì đi spa chăm sóc da của mình.

- Có lẽ là nhờ đi spa mà trông da mặt của My mịn màng hơn. My làm thế nào để khắc phục những vết thâm do sẹo mụn để lại?

- Tôi dùng sản phẩm làm mờ sẹo mụn và vết thâm Hiruscar Post Acne. Sản phẩm này được phát minh cho lứa tuổi teen. Lúc còn đi học, sự thay đổi về nội tiết tố ở tuổi dậy thì khiến da tôi thỉnh thoảng bị nổi mụn, sau đó thì để lại những vết sẹo mụn li ti, khiến làn da không mịn màng. Sau khi sử dụng sản phẩm này 4 tuần, sẹo mụn và mụn thâm đã mờ hẳn đi.

- Cũng sắp hết năm rồi, My có kế hoạch gì cho năm mới?

- Kế hoạch mà tôi có thể chia sẻ với mọi người là sự thay đổi hình ảnh. Có lẽ một hotgirl dịu dàng ngày nào sẽ được thay thế bằng một hình ảnh gợi cảm, quyến rũ hơn nhưng chắc chắn là không có scandal “lộ hàng”.

Năm mới Diễm My sẽ xuất hiện với hình ảnh gợi cảm và quyến rũ hơn.

- Nếu có một điều ước cho năm mới, My sẽ ước gì?

- Tôi mong rằng sang năm, không chỉ tôi mà bạn bè của mình đều sẽ gặp nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

(Nguồn: Hiruscar)