Bí quyết khắc phục mắt một mí

Tôi có đôi mắt một mí khá bé. Xin tư vấn giúp tôi cách cải thiện để có đôi mắt hai mí to tròn.

Để làm to đôi mắt, nhiều người sử dụng công nghệ make up. Nếu đủ khéo léo, bạn không mất quá 10 phút để có được đôi mắt 2 mí to tròn. Tuy nhiên, make up chỉ là giải pháp tạm thời và không phải lúc nào bạn cũng áp dụng được, chưa kể nếu bạn không khéo tay thì khó có thể cải thiện được tình trạng này.

Make up là giải pháp hiệu quả tạo mắt 2 mí to tròn.

Để có kết quả dài lâu, bạn có thể tham khảo công nghệ thẩm mỹ bấm mí Hàn Quốc. Trải qua nhiều năm phát triển, công nghệ này khá phổ biến tại đất nước Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Ưu điểm của công nghệ này là an toàn và đơn giản không phẫu thuật, không bóc tách, không cắt rạch nên không để lại sẹo hay ảnh hưởng tới thị lực. Trước khi thực hiện, bác sĩ sẽ tiến hành đo vẽ tỉ mỉ nhằm căn chỉnh đường mí đẹp tự nhiên, cân đối hài hòa với khuôn mặt.

Bác sĩ thăm khám trước khi thực hiện bấm mí.

Công nghệ bấm mí Hàn Quốc thế hệ mới có dụng cụ hiện đại, bác sĩ sẽ khéo léo tạo ra các điểm nhấn nhỏ chính xác tới từng milimet ngay trên đường mí mới đã được đo vẽ từ trước. Bằng thủ thuật nhỏ, tại ngay giữa các điểm nhấn, bác sĩ sẽ luồn chỉ xuống xuyên qua sụn mi mắt trên, từ đó cố định chắc chắn với lớp da mi để khi mở mắt sẽ hình thành nếp mí mới trông rõ ràng, đẹp tự nhiên và có kết quả lâu dài. Chi tiết về phương pháp xem tại đây.

Thời gian thực hiện bấm mí Hàn Quốc được tiến hành trong khoảng 15 phút và mắt có thể bình phục sau vài ngày. Sau khi thực hiện, bạn có thể ra về luôn trong ngày mà không cần phải mất thời gian nghỉ dưỡng. Công nghệ bấm mí này đang được ứng dụng tại thẩm mỹ viện Kangnam với quy trình thẩm mỹ an toàn, đội ngũ bác sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm.

Mắt 2 mí đẹp tự nhiên nhờ công nghệ bấm mí vĩnh viễn Hàn Quốc.

Thẩm mỹ viện Kangnam đang áp dụng chế độ chính sách bảo hành vĩnh viễn đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bấm mí Hàn Quốc. Chế độ bảo hành là lời cam kết bảo đảm chất lượng giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp. Tìm hiểu thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn về bấm mí vĩnh viễn tại đây.

