Bí quyết khắc phục các vấn đề của da

Khô nẻ môi, trầy xước, bỏng bô xe, hay nổi dị ứng... khiến phái đẹp mất nhiều thời gian, công sức để tìm được cách khắc phục.

Việc chữa trị các vấn đề của da sẽ trở nên đơn giản hơn nếu bạn tìm được phương pháp phù hợp.

Khô nẻ môi

Rất nhiều người gặp phải tình trạng da môi trở nên khô nẻ, sưng đỏ, thậm chí chuyển sang chàm môi khiến việc tô son khó khăn. Son môi không lên đúng màu và môi không căng mọng. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyển giao thời tiết, do stress, do chế độ ăn uống thiếu vitamin, thiếu nước…

Khô nẻ môi gây mất thẩm mỹ cho bạn gái.

Một số bạn dùng dầu dừa để khắc phục môi khô nẻ. Tuy nhiên, dầu dừa khó hấp thu vào môi, chỉ để lại một lớp dầu bóng khiến bạn cảm giác môi mềm mại nhưng thực tế chỉ ở bề mặt.

Trầy xước

Nguyên nhân gây ra các vết trầy xước có thể là do té xe, bị động vật cào, gãi ngứa. Với vấn đề này cách thông dụng các bạn gái thường dùng là dùng thuốc đỏ, sau đó thì dùng nghệ để vết trầy xước khô lại, tránh để lại sẹo. Nhưng, thuốc đỏ hoặc oxy già để sơ cứu vết thương khiến bạn đau rát. Nghệ rất tốt cho việc làm khô vết thương nhưng sẽ khiến da bạn vàng, khó tẩy rửa nếu lỡ may dính vào quần áo.

Bỏng bô xe

Vết bỏng gây nóng rát hay có ở bắp chân khiến bạn gái mất tự tin khi diện trang phục. Khi bị bỏng bô xe, bạn cần sơ cứu ngay với nước. Sau khi vết bỏng dịu đi, nhiều bạn thường dùng nghệ để trị sẹo và phải kiên nhẫn trong thời gian rất dài.

Dị ứng là tình trạng nhiều người gặp phải.

Nổi dị ứng, mẩn ngứa

Dị ứng, mẩn ngứa thường xuất hiện với các bạn gái có cơ địa nhạy cảm với thời tiết thay đổi, nhạy cảm với thức ăn. Thời tiết nắng nóng là thời điểm khiến tình trạng này xuất hiện và kéo dài, gây ngứa ngáy, khó chịu. Dị ứng do thức ăn cũng là tình trạng da liễu thường thấy, người bị sẽ cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn thức ăn.

Để chữa trị vấn đề da này, nhiều người dùng chất kháng sinh, kháng viêm để làm giảm triệu chứng. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng có thể gây phản ứng phụ, kích ứng nếu bạn không làm đúng chỉ dẫn hoặc da quá nhạy cảm.

Kem dưỡng Pure Papaya.

Để khắc phục tất cả các vấn đề trên một cách an toàn, hiệu quả, phái đẹp Australia đã sử dụng loại kem dưỡng da đa năng chiết xuất từ nhiên nhiên với nguồn nguyên liệu sạch - Pure Papaya. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Viện Phytocare. Pure Papaya có thể chữa lành tất cả các vấn đề da liễu trên bằng các thành phần thiên nhiên được chứng nhận độ tinh khiết, an toàn cho sắc đẹp và sức khỏe. Kem đa năng Pure Papaya là sản phẩm không thể thiếu trong túi xách của các cô nàng Australia.

(Nguồn: Pure Papaya)