Bí quyết giúp tóc mềm mượt

Tinh dầu hoa trà my là một trong những cách giúp phái đẹp sở hữu suối tóc dài, mềm mượt và căng tràn sức sống.

Từ xa xưa, hoa trà my đã được các mỹ nữ Hàn sử dụng để chăm sóc da và dưỡng tóc.

Phương pháp làm đẹp từ hoàng cung

Từ xa xưa, các cung tần mỹ nữ Hàn Quốc đã dùng hoa trà my để dưỡng da. Nhiều ngôi sao, người đẹp nổi tiếng xứ kim chi ngày nay cũng lấy tinh dầu loại hoa này để chăm sóc sắc đẹp. Nữ minh tinh Hàn Quốc Lee Young Ae, người thủ vai chính trong phim “Nàng Dae-Jang-geum” chia sẻ bí quyết để cô có làn da mịn màng, tươi trẻ, mái tóc mềm mại là nhờ sử dụng tinh dầu hoa trà my.

Trong tinh dầu của hoa trà my chứa nhiều vitamin A, B, C, E, a-xít béo omega 3, 6, và có tới 80-88% omega 9. Phụ nữ Hàn thường lấy tinh dầu hoa trà my thoa vào ngọn tóc. Nhờ tính năng thấm sâu, không gây nhờn dính và ngăn ngừa tóc khô, tinh dầu giúp nuôi dưỡng da đầu, mái tóc luôn mượt mà, bóng khỏe.

Tinh dầu hoa trà my nuôi dưỡng mái tóc bóng khỏe, tràn đầy sức sống.

Bí quyết dưỡng tóc với hoa trà my

