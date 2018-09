Bí quyết giữ nhan sắc cuốn hút của Lan Ngọc

Để chuẩn bị cho vai diễn trong 'Tấm Cám', Ninh Dương Lan Ngọc rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho làn da khỏe đẹp, mịn màng.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Đào Thị Yến Thuỷ đã chia sẻ với “Cám” Lan Ngọc những bí quyết để da đẹp, sáng khỏe từ bên trong. Vẻ đẹp tràn đầy sức sống khiến Lan Ngọc luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện và thu hút ánh nhìn của các chàng.

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể

Cơ thể cần một chế độ dinh dưỡng cân bằng với 4 nhóm thực phẩm: đạm - béo - bột - rau trái. Đặc biệt, bạn cần chú ý tăng cường các loại vitamin cần thiết cho da như vitamin A, C, vitamin nhóm B, E… Việc cung cấp vitamin qua nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng như trái cây là cách tốt và tự nhiên. Một nghiên cứu của Carr AC (2013) chỉ ra rằng cơ thể con người có sự phản hồi tích cực với lượng vitamin C dung nạp.

Vitamin C có chức năng hỗ trợ sản xuất, tổng hợp collagen. Theo một tạp chí về kỹ năng điều dưỡng (Moores. J, 2013), vitamin C giúp làm vết thương mau lành, tăng tính bền vững của mạch máu và ngăn ngừa vết bầm, tím trên da.

Đặc biệt, vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các chức năng, tăng trưởng của cơ thể, và từ đó tăng cường cả hệ miễn dịch. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa. Khi cơ thể được cung cấp vitamin C đầy đủ và thường xuyên, bạn sẽ thấy sự biến chuyển rõ rệt ở tình trạng da: đẹp, sáng và săn chắc hơn.

Kiwi Zespri giúp Lan Ngọc bổ sung đủ lượng vitamin C hằng ngày.

Ăn hai trái Kiwi Zespri mỗi buổi sáng

Đây là cách bổ sung lượng khá lớn vitamin C cho cơ thể một cách tự nhiên. Kiwi Zespri SunGold sẽ làm tăng hiệu quả hấp thu chất sắt trong thức ăn, giúp phòng chống bệnh thiếu máu do thiếu sắt trong cơ thể.

Chỉ một trái Kiwi Zespri cũng có thể cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Tuy nhiên theo nghiên cứu từ trường đại học Otago (2013), ăn hai trái kiwi Zespri SunGold giàu vitamin C sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng, giữ tinh thần tỉnh táo và vui tươi hơn.

Bạn nên ăn kiwi Zespri SunGold vào buổi sáng. Vì đây là thời gian quan trọng để hấp thụ dinh dưỡng, giúp bạn cải thiện cảm xúc, sẵn sàng khởi đầu ngày mới.

Lan Ngọc luôn bất ngờ với công dụng đến từ Kiwi Zespri.

Bảo vệ da khỏi tác hại bên ngoài

Bằng cách ăn kiwi Zespri SunGold, da được khỏe đẹp từ bên trong. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài như ánh nắng mặt trời, khói bụi, các lớp mỹ phẩm…

Tập thể dục cho da và cơ thể

Bạn nên tranh thủ làm một vài động tác massage da mặt mỗi ngày. Cách này sẽ giúp máu lưu thông tốt lên mặt, giúp da hồng hào, khỏe mạnh và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Các động tác thể dục giúp tăng cường hoạt động chuyển hóa trong cơ thể, đồng thời giúp cơ xương chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng loãng xương khi lớn tuổi.

(Nguồn: Kiwi Zespri)