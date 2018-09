Bí quyết giữ da săn chắc, khỏe đẹp

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Fine Pure Collagen Q: Công thức mới 7 trong 1 – Hyaluronic acid, elastin, DNA & Collagen Plus +++ dạng viên uống giúp ngăn ngừa; cải thiện các vấn đề lão hóa da: da nhăn, da khô, da thâm nám và da chảy xệ. Nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên. Công dụng: bổ sung collagen, coenzyme Q10, Hyaluronic acid, elastin và các vitamin giúp hạn chế quá trình lão hóa, tăng tính đàn hồi, cải thiện và ngăn ngừa nếp nhăn da, hạn chế vết thâm nám, giúp da trắng sáng, đồng thời tăng cường sức khỏe. Đối tượng sử dụng: người sạm nám da, nhăn da, khô da, da chảy xệ. Hướng dẫn sử dụng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên với nhiều nước. Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giữ xa tầm tay trẻ em. Nhà sản xuất: Fine Japan Co., LTD

5-7-8, Shimoshinio, Higashi Yodogawa-ku, Osaka

Tel: +81-6-6379-0357 Fax: +81-6-6379-0359 Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam: Công ty QKMedica Địa chỉ: 20/5 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM

Điện thoại: (08)39303892 - 38946606

Hotline: 0903374009