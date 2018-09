Bí quyết giảm vết nhăn và lão hóa da

Diakeli SS Gold Repair Cream có tác dụng làm giảm nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi của da, ngăn ngừa lão hóa, giúp da luôn tươi trẻ.

Lão hóa da là quá trình da bị suy thoái, da kém dàn hồi, không còn săn chắc, sự lưu thông máu, tuần hoàn dưới da cũng giảm... Tình trạng này kéo dài khiến cho da nhanh bị chùng nhão, nhăn nheo và xuất hiện các vết chân chim ở khóe mắt, miệng.

Làn da tươi trẻ căng tràn sức sống.

Theo quy luật phát triển, bước sang độ tuổi 25, cơ thể con người đã có những "sự chuẩn bị" cho quá trình lão hóa. Đặc biệt là cơ thể người phụ nữ, nguy cơ lão hóa da là nhanh và trầm trọng hơn cả. Ngoài ra, từ sau tuổi 25, nhiều chị em phải đối mặt với những stress trong cuộc sống cho dù họ có muốn hay không. Stress lại chính là một trong những nguyên nhân làm cho các tế bào da mất đi chất dinh dưỡng, khiến da bị có thể bị khô, ngăn, xỉn màu...

Để khắc phục tình trạng da bị lão hóa, bạn cần điều chỉnh các chế độ sống cho cân bằng và điều độ; giảm các yếu tố tác động có hại như: nắng, bụi, ô nhiễm, nhiệt, các loại bức xạ có hại như màn hình máy tính, màn hình TV... Ngoài ra, bạn cần ăn uống nhiều chất bổ dưỡng, nhiều rau quả có màu xanh đậm và màu đỏ, vàng, cam đậm, ăn nhiều rong biển; bổ sung các loại vitamin E, C. Khi ra đường, bạn nên chống nắng kỹ bằng cách che mặt hoặc dùng kem chống nắng thường xuyên; chọn mỹ phẩm cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, chất nuôi dưỡng, chất bảo vệ và chất giúp tái tạo tế bào; chăm sóc da bằng các biện pháp vật lý như massage.

Đặc biệt, bạn có thể tham khảo sản phẩm Diakeli SS Gold Repair Cream. Đây là sản phẩm mang tính cách mạng trên thị trường, giúp giảm lão hóa và nhăn da, với chiết xuất từ nọc rắn, dịch nhầy ốc sên, vàng 24k. Nó không chỉ bảo vệ da chống lại các tác nhân gây lão hóa mà còn đảo ngược quá trình lão hóa giúp làn da bạn luôn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và căng tràn tự nhiên.

Syn-ake: (Dipeptit diaminobutyroyl benzylamide diacetate), một hợp chất được tìm thấy trong nọc rắn đã được chứng minh là ngăn chặn các thụ thể nicotinic acetylcholine tại khớp thần kinh cơ, do đó ức chế sự chuyển động cơ bắp. Từ đó, nó giúp hạn chế nếp nhăn do sự co cơ lặp đi lặp lại (hiệu ứng như quá trình tiêm Botox).

Chiết xuất dịch nhầy ốc sên: đây là sự kết hợp đặc biệt của các thành phẩn tự nhiên, nó giúp làm lành và tái tạo làn da. Nó đã được sử dụng để điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, đốm đồi mồi, nếp nhăn và nhiều điều kiện da khác

Diakeli SS Gold Repair Cream lọ 50ml có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm Diakeli SS Gold Repair Cream có xuất xứ từ Hàn Quốc, bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng lên vùng da cổ và mặt, ngày 1 - 2 lần và nên ngưng sử dụng khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào như mẩn ngứa, nổi đỏ.

Nhà nhập khẩu và phân phối: Công Ty TNHH Quốc Tế Hưng Long.

Địa chỉ: 273/69 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM. ĐT. 08 6296 6751 (giờ hành chính) - 0903 743 753 (ngoài giờ).

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Hưng Long)