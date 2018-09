Bí quyết giảm rụng tóc hiệu quả

Bác sĩ da liễu Trần Quốc Long chia sẻ những kiến thức về rụng tóc và phương pháp giúp giảm triệu chứng này một cách hiệu quả.

Ở nữ giới, tóc rụng nhiều thường do căng thẳng, làm tóc quá đà, ăn kiêng, bị bệnh, ảnh hưởng sau khi phẫu thuật... Còn ở nam giới, rụng tóc thường do rối loạn bài tiết tuyến bã nhờn, thiếu ngủ, dùng nhiều thuốc lá, rượu bia…

Bạn cần xác định được vấn đề gây rụng tóc. Nếu do stress, thiếu ngủ thì phải tìm cách giải quyết như ngủ đủ giấc, giải tỏa căng thẳng bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn… Nếu do ăn kiêng thì cần trở lại chế độ ăn đầy đủ chất, hợp lý. Nếu do bị bệnh hoặc sau phẫu thuật thì cần nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể, giúp tóc nhanh chóng phục hồi…

Bổ sung Mucopolysaccharide cho nang tóc sẽ giúp giảm rụng tóc hiệu quả, tóc dày và chắc khỏe hơn.

Về mặt khoa học, trong nhiều trường hợp rụng tóc, nồng độ Mucopolysaccharide bị giảm rõ rệt. Đây là thành phần quan trọng trong quá trình sinh trưởng của tóc, có nhiệm vụ duy trì cấu trúc vững chắc của các mô liên kết quanh nang tóc. Thiếu hụt Mucopolysaccharide sẽ làm cho nang tóc bị xơ cứng, máu khó lưu thông đến nuôi tóc, tóc trở nên yếu và rụng. Tình trạng trên kéo dài sẽ làm cho các nang tóc bị xơ cứng sẽ dần thoái hóa, tóc không thể mọc lại và có nguy cơ rụng vĩnh viễn.

Việc bổ sung Mucopolysaccharide cho nang tóc sẽ giúp giảm rụng tóc. Thực hiện được cả hai điều trên, tóc sẽ giảm rụng và mọc trở lại.

Bạn có thể bổ sung Mucopolysaccharide bằng cách thường xuyên dùng các thực phẩm chứa hoạt chất này như nha đam, rong biển, vẹm vỏ xanh… Mucopolysaccharide cũng đã được bổ sung vào một số sản phẩm dầu gội, tinh chất giảm rụng tóc, nhằm mang lại hiệu quả giảm rụng tóc tốt hơn.

Bác sĩ cho biết, bạn nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thử nghiệm lâm sàng đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ thành công khoảng từ 90% trở lên. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên chọn những thương hiệu uy tín, có xuất xứ rõ ràng và tham khảo thêm ý kiến của những người đã sử dụng.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học tại viện nghiên cứu Foltène đã phát hiện tóc rụng là do thiếu hụt Mucopolysaccharide. Chính vì thế, bộ dầu gội, dầu xả và tinh chất giảm rụng tóc Foltène bổ sung đặc chất Mucopolysaccharide: nhằm giúp giảm rụng tóc, bảo vệ da đầu và làm sạch gàu.

92% trường hợp giảm rụng tóc thấy rõ sau 6 tuần sử dụng Foltène.

Để đạt hiệu quả chăm sóc tốt, bạn nên dùng dầu gội kèm dầu xả Foltène giúp giữ ẩm và giảm khô xơ cho tóc. Sản phẩm với công thức dịu nhẹ, thích hợp cho sử dụng hàng ngày thay thế dầu gội thông thường. Đối với trường hợp rụng tóc nặng, nên dùng thêm tinh chất giảm rụng tóc Foltène để đạt được hiệu quả giảm rụng tóc tốt hơn.

Sản phẩm này được thử nghiệm lâm sàng tại Pháp. Điện thoại tư vấn: 1800 7101.

