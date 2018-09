Bí quyết giảm cân hiệu quả

Plus One giới thiệu đến khách hàng 2 sản phẩm giúp giảm cân mà không làm giảm sức khỏe.

Một số sản phẩm giảm cân đều tạo cảm giác biếng ăn, làm giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể hay làm giảm khả năng tiêu hóa của dạ dày bằng các chất xúc tác, khiến cho người sử dụng không thể hấp thu năng lượng. Plus One giới thiệu 2 sản phẩm mà công ty phân phối, giúp khách hàng giảm cân khoa học và hiệu quả.

Fen Fiber có tác dụng hấp thu đường, nước và dầu trong cơ thể, vận chuyển ra ngoài, làm giảm lượng mỡ thừa của các mô mỡ trong nội tạng và làm giảm cholesterol trong máu, giúp tăng chỉ số HDL (là loại lipit máu có lợi) và giảm LDL (là loại lipit có hại). Do đó, sản phẩm có tác dụng trong phòng chống béo phì, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Fen Filber được chiết xuất từ hạt của cỏ cari, một chất xơ galactomannan. Với cấu trúc này, chất xơ trong Fen Filber có khả năng chế ngự sự hấp thu những chất đường còn lại trong ruột một cách ổn định, hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh tiểu đường type II.

Q10 + L-Carnitine: Vitamin Q10 là một hợp chất hữu cơ tan trực tiếp vào chất béo giúp cân bằng chuyển hóa năng lượng kết hợp với khoáng chất L-Carnitine có tác dụng đốt cháy mỡ dư thừa, làm giảm lượng Cholesterol trong máu, giảm mỡ bụng dưới da. Quá trình đốt mỡ sẽ không gây ra những cơn đau âm ỉ hoặc hiện tượng tiêu chảy như một số sản phẩm giảm cân khác. Đặc biệt, sản phẩm này còn có thành phần Astaxanthin, giúp làn da chống lão hoá một cách hiệu quả.

Với công nghệ giảm cân nhưng không làm giảm sức khỏe, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy loại sản phẩm này tại các cửa hàng thực phẩm chức năng uy tín (phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần Kizuna). Hiện nay, sản phẩm Fenfiber và Q10 Plus Carnitine Nhật Bản do Plus one phân phối áp dụng chương trình giảm giá 10% và tặng một hộp chia thuốc khi mua hàng với hóa đơn từ 2 triệu đồng.

Thông tin liên hệ: Showroom Plus One :tầng B2 - 38, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. Hotline: 0919 543 333 - (08) 3936 9525; website: www.plus1.vn; www.thegioithucphamchucnang.vn ; f acebook: https://www.facebook.com/KizunaPlusOne.

(Nguồn: PlusOne)