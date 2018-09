Bí quyết giảm béo hiệu quả

Tôi muốn sử dụng thuốc giảm cân nhưng lại sợ tác dụng phụ. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi một biện pháp giảm béo an toàn. (Nga)

Đối với việc giảm béo, bạn cần chọn một phương pháp an toàn mà không gây hại cho cơ thể. Một số sản phẩm chức năng giảm cân có thể mang lại hiệu quả, nhưng có thể kèm theo tác dụng phụ. Hai tác dụng phụ đáng lưu ý là gây chán ăn và suy nhược cơ thể.

Những sản phẩm chức năng giảm cân có cơ chế tác động lên thần kinh, gây chán ăn. Chán ăn khiến cơ thể bị thiếu hụt năng lượng, dẫn đến mệt mỏi, mất ngủ, nếu kéo dài sẽ gây suy nhược cơ thể. Điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất làm việc. Một điều đáng lo ngại khác là triệu chứng chán ăn có thể kéo dài sau khi ngưng sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, một số sản phẩm có cơ chế giảm cân bằng cách nhuận trường (lợi tiểu). Cách này thường gây ra tiêu chảy, làm mệt mỏi và suy nhược cơ thể do mất nước và dinh dưỡng. Hiện tượng này nếu kéo dài có thể dẫn tới nhiều triệu chứng như rối loạn tim mạch, tụt huyết áp …

Thuốc giảm cân có thể gây ra một số tác dụng phụ.

Bên cạnh tính hiệu quả thì an toàn được xem là tiêu chí không thể thiếu trong quá trình giảm cân. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, ngày càng nhiều các phương pháp giảm béo công nghệ cao ra đời, an toàn và hiệu quả cao hơn phương pháp truyền thống. Ứng dụng công nghệ Laser giảm béo Body Laser là một sự lựa chọn thích hợp. Công nghệ này đã được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) chứng nhận về độ an toàn và tính hiệu quả, được áp dụng rộng rãi tại các nước Châu Âu và Mỹ.

Bác sĩ thăm khám và khoanh vùng mỡ thừa.

Với công nghệ này, sau khi thăm khám và khoanh vùng mỡ thừa, bác sĩ sẽ sử dụng sóng laser để tác động trực tiếp vào vùng mỡ. Sóng laser sẽ phá hủy các liên kết của tế bào mỡ, làm đứt gãy các tổ chức cellulite, hóa lỏng và giải phóng các tổ chức mỡ tích tụ dưới da. Nhiệt lượng laser được tập trung chính xác vào vùng mỡ cần điều trị, giúp giảm cân an toàn mà không gây tổn thương các vùng xung quanh, không đau và không chảy máu. Phương pháp này thích hợp với các vị trí điều trị như: vùng bụng, bắp vai, bắp chân, cánh tay … Quy trình giảm mỡ sử dụng công nghệ Body Laser xem tại đây.

Trước và sau khi điều trị giảm béo bằng công nghệ Body Laser.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Đông Á)