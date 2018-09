Bí quyết dưỡng da trắng sáng mùa hè

Làn da tươi tắn, trắng hồng giúp phái đẹp thu hút sự chú ý và nổi bật hơn bất kỳ lớp trang điểm cầu kỳ nào.

Theo các chuyên gia da liễu bạn cần hiểu rõ về tình trạng da của mình để tìm được sản phẩm chăm sóc phù hợp.

Da sạm và xỉn màu

Đối với làn da sạm, xỉn màu, nguyên nhân thường là do trên bề mặt da đang tồn tại nhiều tế bào da chết, mất cân bằng hàng rào độ ẩm. Tình trạng này diễn ra lâu ngày sẽ làm da bạn dễ bị lão hóa, bít lỗ chân lông, làn da thiếu sức sống.

Bạn nên tẩy tế bào da chết 2 lần mỗi tuần. Sử dụng sữa rửa mặt làm sáng da, cân bằng độ ẩm cho da với sữa dưỡng dạng nhũ tương để kích thích collagen phát triển, đánh thức, tái tạo hàng rào độ ẩm cho da. Để duy trì độ sáng, bạn nên chăm đắp mặt nạ tự nhiên (ví dụ như mặt nạ khoai tây, sữa tươi). Khoai tây có chứa rất nhiều vitamin C, một dưỡng chất quan trọng giúp làm trắng sáng da. Thay vì luộc, bạn nên hấp khoại để giữ được nhiều dưỡng chất.

Da tối màu

Vùng da tối màu có sắc tố da đậm hơn các vùng khác, cơ thể do tác động của tia UV, kích thích hắc sắc tố trên da phát triển làm da không đều màu. Làn da không đều màu sẽ làm bạn khó lựa chọn những tông màu đa dạng cho việc trang điểm.

Để chữa trị da tối màu, bạn nên lựa chọn các loại tinh chất dưỡng trắng da từ các thương hiệu mỹ phẩm uy tín để duy trì một làn da trắng khỏe. Các tinh chất dưỡng trắng hiệu quả và an toàn thường có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên (như từ nấm truffle và trà xanh) cùng công thức dịu nhẹ không chứa 4 yếu tố bất lợi: không paraben, không thành phần từ động vật, không chất tạo màu và không thành phần từ dầu hóa học. Chọn được sản phẩm phù hợp, bạn có thể thấy ngay hiệu quả chỉ sau 4 tuần sử dụng và làn da có thể sáng lên 2 tông màu sau 8 tuần sử dụng. Ngoài ra, 2 lần mỗi tuần sử dụng mặt nạ dưỡng trắng da chuyên sâu vào ban đêm giúp da phục hồi và thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn. Mặt nạ dưỡng da tăng cường sự sản sinh các tế bào da mới giúp da trắng mịn từ tận sâu bên trong, làm đều màu da hiệu quả chỉ ngay sáng hôm sau khi thức giấc. Khi lựa chọn sản phẩm dưỡng trắng, bạn cần lựa chọn sản phẩm có cả tính năng dưỡng ẩm cùng dưỡng trắng để có một làn da trắng mịn, trong suốt và mượt mà.

Song Hye Kyo lựa chọn White Renew Original Essence và White Plus Renew Capsule Sleeping Pack của Laneige vì cả 2 đều sử dụng công nghệ Melacrusher cho làn da sáng hơn 2 tông màu chỉ sau 8 tuần sử dụng.

Da không đều màu

Các yếu tố ảnh hưởng trong cuộc sống hang ngày như nắng, căng thẳng, sẹo mụn, lão hóa, sẽ làm da bạn xuất hiện đốm nâu. Những đốm nâu đáng ghét sẽ ngày càng nhiều, lan rộng. Làn da phụ nữ thường sẽ không đều màu, xuất hiện các sắc da như đỏ, vàng, nâu. Khi da bạn có những đốm da không đều màu này, bạn sẽ cần sản phẩm đặc trị dành riêng cho vùng da này. Các sản phẩm này thường đóng gói theo liều lượng hàng ngày với nồng độ khác nhau, để người dùng dễ sử dụng nhưng vẫn đạt hiệu quả dưỡng trắng như mong muốn.

Laneige Spot ampoule -Tinh chất đặc trị đốm nâu và những vùng da sạm màu với sức mạnh làm trắng sáng gấp 2 lần so với OE, đặc trị riêng cho đốm nâu và những vùng da sạm màu.

Ngoài ra, các bạn gái không nên quên chống nắng để giữ cho làn da trắng hồng, hạn chế sạm nám.

