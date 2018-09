Bí quyết dưỡng da sáng khỏe mùa hè

Với thành phần chiết xuất tự nhiên, chọn lọc, mỹ phẩm Thái - Malissa Kiss giúp giải quyết các vấn đề của da như khô, sạm, mụn, sẹo...

Malissa Kiss là mỹ phẩm nội địa Thái Lan, có mặt ở nhiều quốc gia ở châu Á cùng các thị trường có tính cạnh tranh cao như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Lào, Campuchia. Hè này, Malissa Kiss giới thiệu tới các bạn gái 3 sản phẩm chuyên dụng gồm kem dưỡng ẩm và trắng da White Me Up, kem dưỡng vùng da dưới cánh tay Total White và gel nha đam 99,5% và sen tuyết.

Bộ ba sản phẩm chăm sóc da mùa hè của Malissa Kiss.

Được trang bị công nghệ β-White and Nio-oxy giúp dưỡng ẩm làn da, ngăn chặn quá trình hình thành hắc tố melanin, kem dưỡng White Me Up giúp dưỡng trắng da hàng ngày. Sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày, bạn gái sớm nuôi dưỡng làn da trắng sáng, đều màu.

Mùa hè, những chiếc áo ba lỗ, khoét nách luôn được ưu tin, nhưng nhiều chị em không đủ tự tin diện chúng vì vùng da dưới cánh tay. Với chiết xuất đu đủ, vitamin B3, alpha arbutin, glutathione, kem dưỡng Total White giúp vùng da dưới cánh tay mềm mại, mịn màng, trắng lên rõ rệt và không còn dấu vết sần sùi do sử dụng các sản phẩm tẩy lông. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa đậu ngọt còn có tác dụng khử mùi, giúp bạn gái thoải mái vận động mà vẫn lưu hương thơm tự nhiên.

Sản phẩm giúp nuôi dưỡng làn da sáng, mịn cho bạn gái.

Trong bộ ba sản phẩm chăm sóc da mùa hè của Malissa Kiss, gel nha đam 99,5% và sen tuyết là sản phẩm được nhiều chị em ưa chuộng bởi tỷ lệ nha đam cao. Được bổ sung thêm thành phần sen tuyết quý hiếm, ngoài tác dụng làm mặt nạ dưỡng ẩm và bảo vệ làn da khỏi cháy nắng, Gel nha đam 99,5% và sen tuyết của Malissa Kiss còn giúp se khít lỗ chân lông, làm giảm khô, sạm da, mụn nhọt, sẹo mụn.

Để giúp bạn gái dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, Malissa Kiss đã có mặt tại hệ thống Medicare trên toàn quốc với mức giá dùng thử ưu đãi.

(Nguồn: Malissa Kiss)