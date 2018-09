Bí quyết đẹp tự nhiên như Ngọc Lan

Nữ diễn viên Ngọc Lan được coi là một trong những người đẹp tự nhiên trong showbiz Việt. Cô nổi bật với vẻ ngọt ngào, nữ tính, quyến rũ.

Ngoài thời gian tham gia vào các dự án điện ảnh, Ngọc Lan dành nhiều thời gian cho gia đình hay các chuyến du lịch trải nghiệm để làm phong phú tâm hồn, kinh nghiệm sống bản thân. Ở thời điểm này, cô có sức hấp dẫn đặc trưng của phụ nữ tuổi 30: hiện đại, chín chắn, tự lập và tràn đầy tự tin cùng vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên Ngọc Lan nữ tính và quyến rũ.

Làm việc hết sức, thư giãn hết mình

Vì yêu cầu của công việc, có những lúc Ngọc Lan dành hẳn từ một đến 2 tuần theo đoàn làm phim ăn ngủ tại phim trường để hoàn thành dự án kịp tiến độ. Sau đó, cô lại tham gia làm mẫu cho báo, các show diễn. Thiếu thời gian nghỉ ngơi, việc ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng... nên sau mỗi đợt diễn, làn da Ngọc Lan nhanh chóng xuống cấp. “Việc đầu tiên sau khi đi diễn về là Lan ngủ một giấc thật sâu sau đó đến Belas Spa - địa chỉ quen thuộc để chăm sóc, phục hồi làn da. Ngoài chăm sóc da, đây cũng là khoảng thời gian người đẹp có thể thư giãn từ cơ thể đến tâm hồn.

Chăm chút vẻ đẹp tự nhiên

Là tuýp người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, Ngọc Lan luôn chú ý chọn lựa các phương pháp làm đẹp gần gũi với thiên nhiên, an toàn, hiệu quả tại các spa có uy tín cũng như điều trị kịp thời những vấn đề của làn da.

Thời tiết nắng nóng, cùng với việc sử dụng mỹ phẩm hầu như 24 giờ mỗi ngày nên da Ngọc Lan thường dễ nổi mụn, sạm nắng. Để khắc phục tình trạng này, Ngọc Lan lựa chọn liệu trình trị mụn tận gốc tại Belas Spa, phương pháp điều trị mụn tận gốc không tái phát. Chỉ mất 2 tuần, tình trạng mụn đã giảm tới 90%, trị mụn tận gốc không cần uống thuốc. Nữ diễn viên cho biết sau điều trị, mụn giảm đi nhanh chóng, da mịn màng trông thấy.

Không chỉ giúp điều trị mụn, phương pháp trị mụn tận gốc còn cung cấp oxy nguyên chất đưa vào sâu trong da nhanh chóng nuôi dưỡng làn da, kích thích sản sinh collagen cho da trắng sáng, mịn màng và thu nhỏ lỗ chân lông.

Nữ diễn viên Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp.

“Là phương pháp hiệu quả cao nhưng chi phí chỉ từ 3 triệu đồng tới 8 triệu đồng nên các bạn học sinh, sinh viên cũng có thể sử dụng phương pháp này để trị mụn", Ngọc Lan nói.

Loại bỏ những khiếm khuyết trên cơ thể

Như nhiều chị em khác, Ngọc Lan từng phiền muộn với tình trạng lông rậm trên tay, chân của mình bởi điều này khiến cho cô mất tự tin khi diện trang phục.

Để loại bỏ triệt để lông trên da nhanh chóng, an toàn người đẹp đã chọn lựa New IPL với nhiều ưu điểm như hiệu quả điều trị cao, an toàn cho da, không đau rát, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Phương pháp này đã được chứng nhận về an toàn và hiệu quả điều trị.

Công nghệ trị lông hiệu quả cao.

Phương pháp triệt lông New IPL sử dụng dải ánh sáng năng lượng cao, thông qua hệ thống pha lê quang học, tác động vào sợi lông để triệt tiêu chúng từ trong mầm nhú. Chỉ sau 8-10 lần chiếu ánh sáng, lông trở nên còi cọc, mảnh mai và giảm đến hơn 80 - 90%, mức độ rậm rạp so với ban đầu.

Sau khi sử dụng dịch vụ New IPL, Ngọc Lan tự tin chọn lựa cho mình những trang phục khoe đường cong nóng bỏng hay tôn lên làn da trắng mịn màng. Xem thêm tại đây.

Từ 14/9 đến 30/9, Hệ thống Belas Spa áp dụng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng: tặng 40% giá trị hoá đơn dịch vụ trọn gói, áp dụng cho các hoá đơn dịch vụ có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Liên hệ: Hệ thống Belas Spa 235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM. Tel: 08 54495638/ 54495639

438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM. Tel: 08 38327455/ 38327456

14 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Tel: 0511 3525638/ 3525639

Facebook: facebook.com/Belas.Spa

(Nguồn: Belas Spa)