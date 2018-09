Bí quyết để có da trắng hồng

Công nghệ tắm trắng Body Red Peel Hàn Quốc có thời gian điều trị ngắn, chỉ 6 buổi để giải quyết tình trạng sạm đen và cháy nắng.

Mỗi khi hè đến, nỗi lo bị đen, xạm da trở thành nỗi ám ảnh của phái đẹp. Mỗi khi ra đường, các chị em lại bịt khẩu trang kín mặt, đeo kính mát, mặc áo và váy chống nắng trùm kín người vì sợ nắng rát khiến da đen đi. Tuy nhiên, ngay cả những chị em cẩn thận tới mức cứ 3 đến 4 tiếng lại bôi kem chống nắng một lần cũng không thể giữ được làn da trắng nõn vốn có. Bí quyết để làn da luôn trắng và hồng là bạn nên nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ tắm trắng như Body Red Peel đến từ thương hiệu cao cấp KB Cosmetics Hàn Quốc. Sản phẩm này được phân phối bởi Placencare Spa & Clinic. Hơn 1.000 khách hàng hài lòng với làn da trắng hồng sau khi trải nghiệm dịch vụ đặc trị này.

Tuy mới được Placencare tung ra thị trường song công nghệ tắm trắng Body Red Peel đã thu hút chị em đến nghe tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.

Một trong những ưu điểm của công nghệ tắm trắng Body Red Peel Hàn Quốc là thời gian điều trị ngắn, chỉ trong 6 buổi sẽ giải quyết được tình trạng sạm đen và cháy nắng, kể cả cháy nắng nặng. Sản phẩm tắm trắng này không chỉ tác động nông trên bề mặt mà thẩm thấu sâu, chi phối, chế ngự melanin - nguyên nhân khiến da đen đi, làm chúng không thể phát triển và lan rộng ra được. Sau khi khoanh vùng và cô lập melanin, công nghệ tắm trắng Body Red Peel sẽ "tiêu diệt" bằng hết các sắc tố sạm màu da chỉ trong 7 ngày.

Làn da trắng hồng, tươi sáng đến 99% ngay sau liệu trình tắm trắng Body Red Peel.

Trong một thời gian ngắn, lớp da bị đen sạm, cháy nắng, bắt nắng sẽ được thay thế bởi lớp da non mới, sáng hồng, trắng mịn mà không để lại tổn thương nào cho da. Do cơ chế kích thích tái sinh tự nhiên của làn da và khả năng tự tổng hợp vitamin D trong ánh nắng mặt trời nên sau khi tắm trắng, khách hàng nếu có ra nắng cũng không bị đen đi như các phương pháp tắm trắng thông thường. Đặc biệt, nguyên lý nuôi dưỡng lớp da non mới giúp làn da bạn sau tắm trắng sẽ căng mịn, những vùng da bị rạn cũng được xóa mờ nhờ khả năng kích thích sản sinh tế bào da mới.

Để tìm hiểu rõ hơn về bí quyết tắm trắng Body Red Peel, liên hệ Hệ thống Placencare Spa & Clinic uy tín: - Chi nhánh 1: Số 37, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (04) 3 976 4569.

(Nguồn: Placencare Spa & Clinic)