Bí quyết đặt túi ngực không biến chứng

Sản phẩm túi gel cấy ngực Natrelle Inspira là lựa chọn giúp bạn có thể tránh biến chứng, đồng thời tạo dáng khuôn ngực tròn tự nhiên.

Có rất nhiều loại túi gel cấy ngực ra đời, với mức giá dao động từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Sự chêch lệch này phần nào thể hiện chất lượng thực tế của sản phẩm. Các túi gel dạng trơn thường có giá thành rẻ hơn nhưng độ bám trên cơ ngực kém, dễ gây biến chứng bao sơ và biến dạng ngực.

Đồng thời trong quá trình phẫu thuật, nếu bác sĩ mắc lỗi ở thao tác “tách cơ” cũng sẽ dẫn đến hiện tượng méo lệch, mất cân đối ở hai bên ngực. Ngoài ra, bạn nên chăm sóc đúng sau khi nâng ngực, bước này sẽ giúp bạn ngăn chặn các nguy cơ biến chứng sau này. Sản phẩm Natrelle Inspira 2014 là phát minh của Tập đoàn thẩm mỹ Alleragan The Science of Rejuvenation (Mỹ), đã được FDA chứng nhận an toàn và Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép sử dụng, với các ưu điểm sau:

Thể tích gel được tăng lên từ 90% đến 95%: giúp bầu ngực duy trì vẻ đẹp tự nhiên lâu dài. Dù bạn đang nằm, đầu ngực cũng sẽ không bị lõm vào như một số dòng sản phẩm cũ.

Thêm 5 cấp độ nhô khác nhau: khuôn ngực của bạn sẽ căng tròn tự nhiên. Ví dụ: bạn có khuôn ngực hơi đầy sẵn, bạn có thế chọn size ngực nhỏ với độ nhô thấp nhất.

Túi nhám công nghệ Biocell: độ bám cao gấp 4 lần so với trước đây, giúp làm giảm tối đa hiện tượng co thắt túi ngực và ngăn túi ngực bị xê dịch.

Lớp vỏ bao Intrashiel: giúp hạn chế sự khuếch tán và rò rỉ túi ngực. Dù bị đè nén mạnh hay dùng dao cắt đôi vẫn không hề chảy vỡ, đây là sáng chế của Natrelle Inspira.

Có 91 kích cỡ: có thể nâng chính xác size ngực mà bạn mong muốn.

Túi ngực Natrelle Inspira phù hợp với khuôn ngực của cả người châu Âu lẫn châu Á.

Một tuần đầu là thời gian quan trọng nhất, khi đó cơ thể chưa kịp làm quen với mô cấy ngực, nên bạn cần chăm sóc vùng phẫu thuật cẩn thận như sau:

Uống thuốc giảm đau, giảm sưng và kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

Vệ sinh sạch sẽ vết khâu đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tránh làm việc nặng, chơi thể thao hoặc va chạm mạnh ở vùng ngực trong vòng một đến 3 tháng.

Băng ép vùng phẫu thuật để cố định ngực.

Ăn kiêng các món thịt bò, hải sản, trứng…

Sau một tuần, vết khâu dần ổn định, dấu hiệu sưng đau biến mất và vòng một của bạn sẽ đẹp tự nhiên sau 2-3 tuần. Tuy bất kỳ phẫu thuật nào cũng có nguy cơ gặp phải biến chứng, nhưng chỉ cần bạn chọn đúng nơi phẫu thuật uy tín và chăm sóc đúng cách, bạn vẫn có thể sở hữu bộ ngực căng đẹp tự nhiên.

