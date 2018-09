Bí quyết đánh tan mỡ bụng tại nhà

Làn da thâm nám, lỗ chân lông to, vòng eo đầy ngấn mỡ sau sinh là nỗi ám ảnh với hầu hết chị em phụ nữ.

“Gái một con trông mòn con mắt” được nhiều người coi như một câu an ủi đơn thuần. Tuy nhiên, có rất nhiều bà mẹ như “lột xác” sau sinh, trở nên trắng trẻo, thon gọn nhờ chịu khó tìm hiểu và áp dụng phương pháp làm đẹp truyền thống của Cung đình Huế.

Eo thon dáng gọn nhờ quấn muối thảo dược Cung đình

Phương pháp giảm eo sau sinh sau sinh nhờ quấn muối thảo dược của Cung đình Huế được nhiều chị em rỉ tai nhau sử dụng, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ để áp dụng thành công. Muối là nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm, rẻ tiền và an toàn cho sức khỏe. Theo Đông Y, muối có tính hàn, không độc, được dùng chữa bệnh. Với sản phụ sau sinh, muối đem lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa sổ bụng, giảm nhăn da bụng và chữa đau nhức xương khớp. Bằng cách kết hợp muối, gừng, ngải cứu và một số thảo dược khác theo một tỷ lệ phù hợp, sử dụng muối thảo dược Cung đình kết hợp massage bằng gừng thảo dược, nịt bụng sẽ giúp phụ nữ sau khi sinh giảm đến 15cm chỉ sau 4 đến 6 tuần.

Mẹ Subin, một thành viên trên diễn đàn dành cho phụ nữ chia sẻ: “Gia đình mình là người Huế chính gốc. Mẹ lúc sinh mình cũng bôi rượu gừng nghệ và quấn muối. Đến khi mình sinh cháu cũng nhờ mẹ đi từ Huế mang theo muối và gừng thảo dược. Gừng làm mềm mỡ bụng, giúp mở lỗ chân lông, muối giúp săn chắc vùng da nhão xệ, tinh chất nghệ giúp giảm thâm nám bụng hiệu quả. Khi sử dụng phải chú ý kết hợp cả phương pháp massage, đánh bụng, vì chỉ bôi không sẽ mất nhiều thời gian mới có tác dụng".

Da trắng hồng nhờ nghệ thảo dược hạ thổ

Nghệ có nhiều công dụng, không chỉ giúp trị mụn, trị thâm, nám da mà còn rất tốt cho làn da phụ nữ sau sinh. Do thời điểm này, da còn khá non nớt, lỗ chân lông đang nở to, đắp nghệ sẽ giúp phát huy nhiều tác dụng.

Chị Lan Anh (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “ Đi làm văn phòng ngồi máy lạnh nhiều, da mình tuy trắng nhưng lại là trắng xanh trông rất thiếu sức sống. Thời gian mang thai, cơ thể mình có nhiều biến đổi, làn da trở nên thâm nám đen sạm. Để làm đẹp sau sinh, bên cạnh việc quấn muối để lấy lại vóc dáng, mình cũng đặt thêm nghệ thảo dược hạ thổ Cung Đình để sử dụng cho da mặt. Nghệ kết hợp với thảo dược theo bí quyết Cung đình Huế đem hạ thổ để giảm tính axit ăn mòn da, hút được khí âm cũng như hoạt huyết cao, giúp hồi phục từ bên trong. Hỗn hợp nghệ thảo dược Cung đình này giúp da mình trắng hồng mịn màng như ý”.

Không chỉ nổi tiếng với bí quyết lấy lại vóc dáng, làn da cho phụ nữ sau sinh, Làm đẹp Cung đình còn được biết đến với liệu trình giảm eo dành riêng cho chị em văn phòng ngồi nhiều ít vận động.

Chị Hằng (nhân viên kế toán) chia sẻ: “Mình đã hoàn toàn đầu hàng cái bụng ngấn mỡ sau sinh 3 năm. May mắn, chị dâu trong Nam lại gửi ra bộ sản phẩm giảm eo bằng cốt gừng và đai quấn nóng của Làm đẹp Cung đình. Tối nào mình cũng vừa tranh thủ xem tivi vừa quấn nóng. Eo mình dần thon gọn, chồng cũng hết trêu. Các chị cùng cơ quan mình mua về dùng, thấy hiệu quả rõ rệt".

Thương hiệu Làm đẹp Cung đình đi tiên phong trong việc lưu giữ, nghiên cứu và cải tiến các công thức từ bí quyết làm đẹp cung đình Huế, 100% nguyên liệu từ thiên nhiên, không chất bảo quản, an toàn cho cả mẹ và bé. Các liệu trình được nhiều chị em tin dùng và yêu thích: giảm mỡ bụng sau sinh nhanh chóng, hiệu quả; giảm mỡ bụng dành riêng cho chị em sinh lâu và nhân viên văn phòng; liệu trình trẻ hóa trắng hồng dành cho da dầu và hỗn hợp; da sáng láng mịn dành riêng cho da khô; hỗ trợ mẹ nhiều sữa sau sinh; xông hơi toàn thân, vùng kín, phục hồi cơ thể sau sinh.

