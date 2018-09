Bí quyết da trong mướt, trắng hồng của phụ nữ Nhật

Mặt nạ dưỡng da hằng ngày Hada Labo giúp nuôi dưỡng làn da và Melano CC có khả năng đặc trị thâm nám, mụn là sản phẩm làm đẹp yêu thích của phụ nữ xứ sở hoa anh đào.

Bí quyết da rạng rỡ, trắng sáng của phụ nữ Nhật

Nhật Bản là đất nước có bề dày lịch sử và nền kinh tế phát triển mạnh trên thế giới. Đối với phụ nữ, xứ sở này còn là “thiên đường mỹ phẩm” - nơi bạn có thể tìm thấy đủ loại sản phẩm chăm sóc và bảo vệ da.

Người Nhật có thói quen chăm sóc da đều đặn và tỉ mỉ. Nhiều người vẫn nghĩ cách thức làm đẹp da của họ công phu và phức tạp, tuy nhiên, theo Mẫn Tiên - người đẹp đang theo học trường Ritsumeikan Asia Pacific University (Nhật Bản), bí quyết này rất dễ thực hiện.

Mẫn Tiên chia sẻ bí quyết dưỡng da học hỏi được từ đất nước mặt trời mọc Mặt na dưỡng da 6 trong một Phụ nữ Nhật Bản sử dụng mặt nạ từ lâu. Từ thời xa xưa, các geisha thường sử dụng những mảnh vải lụa khi may kimono, thấm nước thảo mộc được chưng cất từ các loại hoa để đắp lên mặt. Đây là hình thức đầu tiên của miếng đắp mặt nạ. Đây được xem là chiêu chăm sóc da đặc trưng cơ bản của người Nhật.

Trong video trên, Mẫn Tiên cho biết, ở Nhật thời tiết rất khắc nghiệt nên da càng phải được chăm sóc kỹ. Theo đó, mặt nạ dưỡng da hằng ngày Hada Labo Gokujyun 3D Perfect Mask có tác dụng làm đẹp hiệu quả với chị em. Cô biết đến sản phẩm này thông qua một người bạn.

Được nghiên cứu và sáng chế bởi Viện da Nhật Bản, Hada Labo Gokujyun 3D Perfect Mask tích hợp tác dụng của 6 sản phẩm trong mỗi miếng mặt nạ gồm: lotion, sữa dưỡng da, serum, kem, mặt nạ cho mặt và mặt nạ dưỡng mắt. Mỗi gói có đến 30 miếng nên tiện lợi và tiết kiệm.

Mẫn Tiên mê mẩn mặt nạ dưỡng da Nhật Bản.

Ưu điểm của vitamin C

Ngày nay, nhiều loại sản phẩm dưỡng da với thành phần vitamin C xuất hiện, có thể giúp xóa mờ và giảm bớt sự tăng sắc tố melanin - nguyên nhân gây đen sạm da. Tuy nhiên, trước đó phụ nữ Nhật Bản đã chú trọng sử dụng các sản phẩm giàu vitamin C, vốn là một phần thiết yếu trong quy trình chăm sóc da, đem lại làn da trắng hồng, mịn màng.

Mẫn Tiên chia sẻ, làn da cô dễ bị bắt nắng nên luôn chú ý các sản phẩm giúp da trắng sáng và khỏe mạnh. Trong đó, Melano CC là sản phẩm không thể thiếu của cô nàng bởi sản phẩm có khả năng đặc trị thâm nám, đốm nâu, ngăn ngừa mụn và se khít lỗ chân lông, đem đến làn da trắng mịn, rạng rỡ.

Vitamin C từ Melano CC đạt được 3 đặc tính: nồng độ, sự thẩm thấu và độ ổn định cao. Đây là thành quả của công nghệ độc đáo từ Rohto Nhật Bản.

Với hàm lượng vitamin C vượt trội, đặc biệt là vitamin C tinh khiết, Melano CC bổ sung và làm đầy lớp biểu bì, hạn chế những tác hại do ánh nắng mặt trời, tăng cường sản xuất collagen, giúp ích trong việc làm lành vết thương. Mặt nạ dưỡng da Melano CC còn có sự kết hợp từ vitamin E, giúp da khỏe mạnh, dưỡng ẩm, làm sáng da từ bên trong.

Trong video chia sẻ bí quyết dưỡng da, Mẫn Tiên còn thực hiện thí nghiệm với Melano CC Essence. Xem chi tiết tại đây.

Mẫn Tiên thu hút người đối diện với nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sáng.

