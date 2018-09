Bí quyết chữa nám của một nữ doanh nhân

Chị Ngô Bích Quyên - Giám đốc BNI (Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu) chia sẻ bí quyết trị nám, tàn nhang và sắc tố sậm màu trên da của mình.

Chị Quyên cho biết chị đã lựa chọn Thẩm mỹ Hồng Ngọc để khắc phục khuyết điểm trên làn da của mình. Không giống như việc chữa nám bằng laser đơn thuần tại các thẩm mỹ khác, quy trình điều trị nám tàn nhang và các vết da sậm màu tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc là sự kết hợp giữa tiêm PRP trẻ hóa và chạy Laser spectra toning.

Đây là phương pháp trị nám an toàn - hiệu quả, được bác sĩ Oh Kyoung Mi - Giám đốc chi nhánh Viện thẩm mỹ Hàn Quốc “All for skin” nghiên cứu và trực tiếp trị liệu. Bác sĩ Oh Kyoung Mi cũng thành viên thường trực của Liên đoàn thế giới các hiệp hội châm cứu, người có trên 10 năm kinh nghiệm và sử dụng công nghệ cao như công nghệ giảm béo bằng Velashape, trẻ hóa da PRP, Laser Sublime, dùng chỉ nâng cơ…

Chị Ngô Bích Quyên trước và sau khi chữa nám tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc.

Chị Ngô Thị Bích Quyên cho biết: sau mỗi lần điều trị, chị cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Các vùng da sậm màu sáng lên, da căng mịn và săn chắc hơn.

Tiêm PRP: công nghệ này sử dụng hoạt chất của chính cơ thể (tiểu cầu) để nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da từ sâu bên trong giúp điều trị vĩnh viễn các vết thâm nám, làn da sẽ khỏe đẹp trông thấy sau lần trị liệu đầu tiên.

Khách hàng đang chữa nám tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc.

Chạy Laser Spectra: công nghệ này là thế hệ laser màu mới đã qua kiểm chứng của tổ chức FDA Mỹ, CE (Châu Âu) về chất lượng và tính an toàn. Khác với các phương pháp điều tri nám thông thường, Laser Spectra không cần chất gây tê cục bộ, không gây bỏng rát, không làm tổn thương, không ảnh hưởng đến vùng da xung quanh và không để lại sẹo. Với phương pháp này, khách hàng không mất thời gian nghỉ dưỡng, sau khi điều trị có thể quay lại với công việc và sinh hoat bình thường.

Các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc cũng cho biết: do ưu điểm không cần phẫu thuật, không đau đớn, an toàn với mọi loại cơ địa nên phương pháp này được phụ nữ Á Đông ưa chuộng. Tuy nhiên, công nghệ làm đẹp này đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà không phải cơ sở nào cũng có thể thực hiện được.

Chữa nám tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc là sự kết hợp giữa tiêm PRP và Laser Spectra.

Tại Việt Nam, Thẩm mỹ Hồng Ngọc là đơn vị ứng dụng quy trình chữa nám, tàn nhang theo quy trình này và đã mang lại hiệu quả cũng như đánh giá tốt từ phía khách hàng.

Nhân dịp khai trương cơ sở mới tại tầng 10 Kangnam Landmark 72, Thẩm mỹ Hồng Ngọc ưu đãi tặng 30% phí gói làm trắng da mặt. Điểm nổi bật trong liệu trình làm trắng da bằng công nghệ Solari IPL và Laser Toning tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc lần này là khách hàng được tiêm vitamin làm sáng da, ức chế melanin sau đó kết hợp với một lần trị liệu bằng Laser Solari và 3 lần Laser Toning giúp đánh bật các vết tàn nhang và sắc tố sậm màu trên khuôn mặt.

