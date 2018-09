Bí quyết cho ngày mới rạng rỡ

Tham gia các hoạt động giải trí tại sự kiện "Cho ngày mới rạng rỡ" của Shiseido sẽ giúp bạn thư giãn cơ thể, tinh thần và thêm bí quyết để luôn tỏa sáng.

Đến với “Cho ngày mới rạng rỡ” để tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho phái đẹp.

Thư giãn trọn vẹn

Tại sự kiện "Cho ngày mới rạng rỡ", Shiseido sẽ mang đến cho phái đẹp nhiều đặc quyền hấp dẫn. Đầu tiên, bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn sáng miễn phí, với các món ăn ngon, đẹp mắt và đầy đủ nặng lượng. Tiếp theo, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa sẽ giới thiệu đến các khách mời tham gia sự kiện bộ sưu tập "Rạng rỡ 24 giờ", gợi ý cho bạn gái các trang phục thể hiện nét tinh tế, thanh lịch những vẫn hiện đại.

Á Quân gameshow So you think you can dance - Quang Đăng cùng với hơn 20 vũ công cũng sẽ xuất hiện và dành tặng phái đẹp tham dự sự kiện một tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc với tên gọi "Điều gì làm bạn gái đẹp hơn".

Cuối sự kiện, bạn sẽ có dịp thư giãn, nhâm nhi tách cafe và lắng nghe các chuyên gia Shiseido chia sẻ bí quyết để có làn da đẹp suốt 24 giờ.

Vẻ đẹp rạng rỡ cuốn hút suốt 24 giờ

Trong sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội khám phá công nghệ làm đẹp tiên tiến - timed delivery trong sản phẩm dưỡng trắng White Lucent All Day Brightener. Các viên nang mang thành phần dưỡng trắng đi vào trong da sẽ dần bung tỏa theo từng thời điểm trong ngày, duy trì hiệu quả làm trắng da liên tục trong suốt 24 giờ. Sản phẩm được phái đẹp trên thế giới đánh giá cao về hiệu quả.

Trải nghiệm White Lucent All Day Brightener- duy trì hiệu quả làm trắng da liên tục trong suốt 24 giờ.

Sản phẩm mới thuộc dòng dưỡng trắng White Lucent của Shiseido đã giành được được nhiều giải thưởng, nhờ công nghệ nuôi dưỡng làn da trắng sáng nổi bật, giảm vết thâm mụn, nám, tàn nhang,. giúp làn da luôn rạng rỡ đón ngày mới. Hãy cùng trải nghiệm phương pháp làm đẹp mới cùng các chuyên gia và cảm nhận làn da mịn màng, trắng sáng đầy lôi cuốn.

Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nhận những phần quà chăm sóc da White Lucent hấp dẫn từ thương hiệu Shiseido khi tham gia trò chơi tại chương trình.

Xem video giới thiệu chương trình: