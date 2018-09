Bí quyết cho mũi đẹp chuẩn như sao Hàn

Với phương pháp nâng mũi S-line, chị em dễ dàng sở hữu một chiếc mũi cao tự nhiên, cong mềm mại đúng chuẩn Hàn.

Do nhiều yếu tố, phụ nữ châu Á thường sở hữu những dáng mũi kém cân đối với sống mũi thấp, gồ; cánh mũi to và bè; đầu mũi to và thô khiến khuôn mặt mất đi vẻ thanh tú.

Trong khi đó, tiêu chuẩn mũi đẹp toàn diện phải có độ cao vừa phải, dáng mềm mại, sống mũi cao tự nhiên, đầu mũi nhỏ và thanh thoát, hài hòa với các đường nét trên mặt.

Mũi đẹp khiến gương mặt thêm rạng rỡ.

Các phương pháp nâng mũi trước đây thường chỉ có thể can thiệp để thay đổi sống mũi, có thể làm mũi thô cứng, không hài hòa với gương mặt. Nếu muốn khắc phục cánh và đầu mũi to thô, chị em sẽ phải tiến hành thêm các tiểu phẫu riêng đối với từng bộ phận.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, phương pháp nâng mũi S-line giúp chị em có được một chiếc mũi như sao Hàn. Nâng mũi S line cho sống mũi có độ cao vừa phải, đường cong chữ S được kéo dài qua ba điểm quan trọng: điểm giữa chân mày, điểm giữa hai khóe mắt và đỉnh mũi theo tỷ lệ chuẩn.

Bác sĩ thẩm mỹ tại Bệnh viện Bảo Sơn cho biết đây là phương pháp kết hợp tạo hình từ đầu mũi, sống mũi tới chân mũi và sụn vách ngăn, tạo nên một chiếc mũi có độ cong, uốn lượn mềm mại từ điểm giữa hai lông mày đến nhân trung đúng theo dáng chữ S. Sóng mũi có độ cao khoảng 9 -11 mm, độ cao của đỉnh mũi khoảng một phần 3 tổng chiều dài mũi, mũi có độ dài khoảng một phần 3 chiều dài gương mặt.

Tỷ lệ tiêu chuẩn của dáng mũi S-line.

Sự kết hợp giữa sụn tự thân mũi và sụn nhân tạo được làm từ silicon nhập khẩu theo một tỷ lệ thích hợp sẽ không gây ra tác dụng phụ hay biến chứng nào, khắc phục tình trạng thô cứng, bóng đỏ. Một chiếc mũi đẹp tự nhiên, an toàn giúp bạn tự tin và quyến rũ hơn. Hơn nữa, nâng mũi S line có thể kết hợp cùng các kỹ thuật chỉnh sửa khuyết điểm khác của mũi như thu gọn xương mũi bè, cánh mũi to... Sau thời gian từ một đến 1,5 tháng, khi mũi tự thân, sụn độn đã đủ thời gian bám chắc vào xương mũi, dáng mũi sẽ thon gọn, đẹp, mềm tự nhiên.

Vẻ đẹp của phụ nữ là không giới hạn, bạn đừng ngại thay đổi bản thân và chia sẻ các phương pháp làm đẹp mới trong chương trình “Đẹp không giới hạn”, trải nghiệm phong cách làm đẹp Hàn Quốc của Bệnh viện Bảo Sơn. Từ nay đến 20/4, chị em sẽ được hưởng ưu đãi đến 40% áp dụng cho tất cả các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình. Khách hàng liên hệ theo hot-line 0911444666 để được tư vấn trực tiếp.

(Nguồn: Bệnh viện Bảo Sơn)