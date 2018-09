Bí quyết cho làn da trắng sáng tự nhiên

Bạn có thể tham khảo những bí quyết đơn giản sau đây để sỡ hữu làn da trắng sáng tự nhiên hiệu quả.

Nước hầm xương - Nước hầm xương là một loại thực phẩm có lợi cho da. Chúng chứa rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là các khoáng chất cần cho da như magie, canxi, kali, sunphát, silicon, phốt-pho... những chất mà bữa ăn hàng ngày không đủ cung cấp cho nhu cầu cơ thể.

Viên uống bổ sung - Điều quan trọng để có một làn da khỏe đẹp là phải cung cấp chất dinh dưỡng cho da. Nếu bữa ăn hằng ngày của bạn không đủ làm việc đó, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của viên uống bổ sung để cung cấp dưỡng chất từ bên trong tế bào da của bạn. Một trong những sản phẩm có thể làm trắng da toàn diện là viên uống trắng da toàn thân của Nhật - Tatiomax.

Viên uống Tatiomax cho làn da tắng sáng từ bên trong.

Tatiomax có chứa các thành phần chuyên biệt trong công nghệ dưỡng trắng. Sản phẩm có công thức bào chế như thuốc tiêm nhưng thay vì tiêm thì uống vào cơ thể hấp thu và cho hiệu quả qua từng ngày sử dụng. Trong mỗi viên Tatiomax Collagen chứa tới 1.000mg Glutathione, một chất nội sinh có sẵn trong cơ thể, bổ sung Glutathione giúp làn da trắng nhanh gấp 4 lần so với các công thức khác. Việc bổ sung Glutathione hằng ngày sẽ giúp ngăn chặn tạo ra sắc tố melanin, chống lại tia UV mang đến làn da trắng sáng toàn thân.

Sản phẩm còn bổ sung thêm collagen cùng các chất chống oxy hóa giúp da căng mịn, chống lão hóa, ngừa các vết thâm nám, tàn nhang, nếp nhăn hiệu quả. Vitamin C có trong Tatiomax gây ức chế sự hình thành melanin (sắc tố da) giúp da trắng mịn tự nhiên ngay từ bên trong cơ thể một cách an toàn. Đặc biệt, viên uống Tatiomax Collagen còn giúp cải thiện các vấn đề thâm vùng kín, dưới cánh tay, bikini trở nên trắng sáng mà không cần sự hỗ trợ kem bôi.

Tatiomax là sản phẩm của Tatiomax Pharma Corp, Nhật Bản, đạt giải quả cầu vàng về chất lượng trong năm 2014 và được phân phối tại Việt Nam bởi Siêu thị sức khỏe. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế cấp phép sử dụng.Tham khảo thêm tại đây

Vitamin C được ví như dưỡng chất vàng cho làn da trắng sáng.

Vitamin C được ví như "dưỡng chất vàng" để có làn da trắng sáng, mịn màng. Vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ức chế hình thành melanin, làm cho da trắng tự nhiên. Bổ sung những thực phẩm giàu Vitamin C như cam, đu đủ, dâu tây vào thực đơn hằng ngày của bạn hoặc đơn giản hơn với thực phẩm chức năng có chứa Vitamin C như Tatiomax, làn da của bạn sẽ trắng sáng lên trông thấy.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tẩy tế bào chết cho da bằng mặt nạ tự chế với các thành phần dễ kiếm hay dùng sữa tắm phù hợp để chà nhẹ nhàng lên da loại bỏ bụi bẩn tận sâu trong lỗ chân lông và lớp dầu thừa trên da. Điều này sẽ cải thiện đáng kể làn da của bạn. Những biện pháp đơn giản trên chính là bật mí cho làn da trắng sáng rạng ngời. Bạn có thể thực hiện ngay từ bây giờ để sỡ hữu làn da hồng hào, mịn màng.

