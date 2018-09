Bí quyết chăm sóc tóc hằng ngày

Bạn có thể tới salon để có một mái tóc mới hay một màu nhuộm mới. Nhưng để có mái tóc đẹp bạn cần quan tâm hơn cho việc chăm sóc tóc tại nhà.

Bạn không thể dùng cùng một dòng sản phẩm cho những kiểu tóc và nhu cầu khác nhau của mái tóc bởi môi trường và kiểu tóc của bạn luôn có sự thay đổi. Bởi vậy, sự đa dạng của các bộ sản phẩm tại nhà sẽ giúp việc chăm sóc tóc trở nên linh hoạt hơn.

Thành phần hoạt động nguyên gốc - Dự án Presidia của tổ chức Slow Food về việc bảo vệ và gìn giữ những bộ gen quý sẽ mang lại giá trị. Chính các sản phẩm Davines cũng góp phần tham gia bảo vệ sự đa dạng sinh học nhờ chứa những thành phần chiết xuất chọn lọc từ những giống cây trồng có nguy cơ tuyệt chủng. Trên bao bì của toàn bộ dòng sản phẩm mới này đều có ghi rõ tên của thành phần hoạt động của từng dòng được lấy từ nguyên liệu nào, của ai, nông trại nào và ở đâu như một sự đảm bảo về nguồn gốc thành phần.

Nguyên liệu an toàn - Essential Haircare mới đã có cải tiến lớn trong công thức. Tất cả 9 sản phẩm dầu gội đều không chứa sun-fat (Chất tẩy rửa khiến da đầu và tóc bị khô) và paraben (Một chất bảo quản). Do vậy, các sản phẩm của Davines tin rằng rất an toàn cho tóc nhuộm và da đầu vì chứa những thành phần làm sạch bề mặt nhẹ nhàng không gây hại cho tóc mà vẫn đảm bảo cấu trúc dầu gội dạng kem mịn màng, đậm đặc, tạo bọt tốt và tan nhanh trong nước. Davines ưu tiên sử dụng phần lớn các thành phần có dẫn xuất tự nhiên và có khả năng tự phân hủy sinh học trong công thức sản phẩm. Những thành phần này giảm thiểu các tác động xấu lên môi trường trong khi vẫn đảm bảo sự bền vững và hiệu quả hoạt động cao trên tóc.

Những chứng nhận an toàn cho dòng Essential Haircare.

Với sự ra đời của MINU - dành cho tóc nhuộm, trở thành thành viên thứ 9 của gia đình Essential Haircare và trở thành dòng sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu chăm sóc tóc hàng ngày nhiều nhất của Davines với 9 công năng: Nuôi dưỡng - Nounou, dưỡng ẩm - Momo, tạo phồng - Volu, tăng độ bóng - Minu, bảo vệ - Melu, tăng độ đàn hồi - Love Curl, mềm mượt - Love Smoothing, chăm sóc hàng ngày - Dede và làm sạch sâu - Solu.

9 dòng sản phẩm trong gia đình Essential Haircare đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc tóc.

Dựa vào nhu cầu của tóc, mỗi thành viên của gia đình Essential Haircare đang dần hoàn thiện bởi mỗi bộ sản phẩm không chỉ gồm dầu gội và dầu xả mà còn thêm: xịt xả khô, kem dưỡng, xịt dưỡng, mặt nạ hấp tóc… Điều này giúp bạn dễ dàng lựa chọn và sử dụng đồng bộ sản phẩm sao cho hợp lý. Davines dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và kiến tạo những thiết kế đầy ý nghĩa, những công thức sản phẩm cho các loại dầu gội, dầu xả, dầu dưỡng và mặt nạ tóc với hiệu quả cao.

MINU cho tóc nhuộm với đầy đủ dầu gội, dầu xả, dầu hấp và xịt bóng với chiết xuất bông cây bạch hoa từ trang trại của ông Salvatore D’Amico đến từ Leni, đảo Slina, Messina, Italy.

Từ lần xuất hiện đầu tiên năm 2004, Essential Haircare đã hướng tới sự thân thiện và bảo vệ môi trường. Davines vẫn sử dụng loại nhựa không độc, an toàn với thực phẩm chính vì vậy những chai, lọ, hũ trong dòng Essential Haircare mới có thể được tái sử dụng với nhiều công dụng như trồng cây trang trí, đựng thực phẩm, vật dụng trong gia đình. Qua 10 năm cam kết giảm thiểu lượng khí thải CO2 và bù đắp lại bằng cách trồng cây tại những khu rừng được bảo tồn tại Costa Rica và Italy, Davines vẫn luôn tôn trọng và có trách nhiệm với những gì mình tạo ra.

Sản phẩm Davines được bán tại các salon chuyên nghiệp trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, truy cập: http://www.davines.com/vn

(Nguồn: Davines)