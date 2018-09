Bí quyết chăm sóc tóc chắc khỏe

Mùa lễ hội đang tới gần, bên cạnh việc chọn lựa những bộ trang phục thật bắt mắt thì phái đẹp cũng rất quan tâm đến việc làm đẹp cho mái tóc.

Một mái tóc chắc khỏe, bóng mượt được tạo kiểu phù hợp chắc chắn sẽ làm diện mạo tổng thể của các cô gái thêm xinh đẹp và lộng lẫy. Việc uốn, nhuộm, duỗi và tiếp xúc với hóa chất liên tục làm tóc dễ hư tổn và gãy rụng. Nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp Ngô Anh Dũng (salon Dũng, Hà Nội) giải đáp các thắc mắc về cách chăm sóc mái tóc chắc khỏe.

Mái tóc đẹp sẽ giúp bạn gái nổi bật hơn.

- Nguyên nhân nào làm tóc hư tổn khi uốn, duỗi, nhuộm quá nhiều và cách khắc phục nhanh tình trạng tóc hư tổn?

- Khi các bạn sử dụng hóa chất để uốn duỗi nhuộm quá nhiều, tóc sẽ trở nên mất nước, khô ráp và mất đi độ đàn hồi. Tóc khô xơ, xỉn màu, không có độ bóng tự nhiên, chẻ ngọn, không vào nếp và dễ đứt gãy chính là biểu hiện của một mái tóc hư tổn.

Một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng mái tóc bị hư tổn nhanh chóng do hóa chất là phục hồi chuyên sâu tại các salon. Hiện tại L’Oréal Professionnel có dịch vụ phục hồi chuyên sâu 5 bước dành cho những mái tóc khi sử dụng hoá chất bị hư tổn nặng có thể phục hồi sau 2 lần phục hồi. Đồng thời, bạn có thể sử dụng bộ sản phẩm Absolut Repair Lipidium giúp phục hồi tóc hư tổn chuyên sâu tại nhà.

- Tóc nhuộm nên sử dụng loại dầu gội và xả nào? Làm cách nào để giữ màu nhuộm được lâu?

- Khi nhuộm tóc, bạn phải sử dụng sản phẩm dành riêng cho tóc nhuộm, nếu sử dụng sản phẩm không dành cho tóc nhuộm, tóc sẽ nhanh bị trôi màu, không giữ được độ bóng. Mỗi dịch vụ nhuộm tóc ở các salon chuyên nghiệp ngoài việc dùng dầu gôi giữ màu còn có thêm các sản phẩm đi kèm để “khoá” màu (dòng sản phẩm Vitamino Color A-Ox) để đảm bảo độ bền bóng trong vòng 6-8 tuần.

Nhà tạo mẫu tóc Ngô Anh Dũng.

- Chăm sóc tóc hằng ngày nên lưu ý những điểm gì? Sự khác biệt giữa sản phẩm chăm sóc tóc thông thường và sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp?

- Tuỳ tình trạng cấp độ tổn thương của tóc, nếu tóc bạn tổn thương ở mức độ trung bình các bạn có thể dùng bộ sản phẩm phục hồi tại nhà (Absolut Repair Lipidium). Nếu tóc ở mức độ tổn thương nặng thì các bạn cần đến salon chuyên nghiệp để có sự tư vấn cụ thể cho mái tóc của bạn.

Sản phẩm chuyên nghiệp chỉ sử dụng và bán tại các salon, đa dạng sản phẩm hơn,có từng sản phẩm dành riêng cho mọi loại tóc khác nhau và đăc biệt là phải có sự tư vấn của chuyên gia làm tóc.

Hiệu quả của các sản phẩm chuyên nghiệp có tác dụng chuyên sâu và lâu dài. Sử dụng các sản phẩm chuyên nghiệp giúp phát huy tác dụng của các dịch vụ kỹ thuật (giữ màu nhuộm lâu dài, giữ lọn tóc xoăn, phục hồi hư tổn).

- Ưu điểm của việc sử dụng bộ sản phẩm chuyên biệt dành cho từng loại tóc như thế nào?

- Ưu điểm của việc sử dụng sản phẩm chuyên biệt là khi bạn uốn hoặc duỗi sẽ đem lại hiệu quả sóng sẽ có độ đàn hồi cao với tóc xoăn, tóc duỗi sẽ mềm mượt hơn ko khô rối bởi những sản phẩm này có đặc tính và nhữg thành phần riêng dành cho mái tóc uốn hoặc duỗi. Tương tự đối với tóc nhuộm, các sản phẩm chăm sóc tóc nhuộm sẽ giúp bảo vệ màu nhuộm khỏi các tác động của yếu tố môi trường, tác động nhiệt từ máy sấy.

- Hiện tại có nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt cho tóc uốn, tóc duỗi, tóc nhuộm, tóc xơ rối vậy làm cách nào để lựa chọn dòng sản phẩm tốt?

- Có rất nhiều sản phẩm chuyên nghiệp và thông thường. Việc đầu tiên khi các bạn lựa chọn sản phẩm là nên xem sản phẩm có thương hiệu và xuất xứ rõ rang, có sự kiểm định và nên đến các salon để được sự tư vấn từ các chuyên gia cho từng tình trạng của mái tóc.

- Khi nào tóc cần tới các giải pháp chăm sóc chuyên sâu chuyên nghiệp? Hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc tóc chuyên biệt được thể hiện sau bao lâu?

- Khi tóc bạn có biểu hiện khô ráp, rối và khó chải, không thể vào nếp, chẻ ngọn, đứt gãy, bạn nên đến salon để có sự tư vấn đem lại liệu trình cụ thể cho từng mái tóc, thường khi phục hồi mái tóc hư tổn sẽ mất từ 2 đến 4 tuần. Một số dịch vụ chăm sóc chuyên sâu, mang lại hiệu quả cao tại salon:

Dịch vụ phục hồi tóc chắc khỏe, xóa tan hư tổn: với dòng sản phẩm Absolut Repair Lipidium.

Dịch vụ “khóa” màu nhuộm rực rỡ bền lâu: dành cho tóc nhuộm sản phẩm Vitamino Color A-OX.

Dịch vụ ngăn ngừa và điều trị da đầu gàu: dành cho tóc và da đầu bị gàu với Instant Clear.

Dịch vụ cải thiện tóc dày và nhiều hơn: dành cho tóc thưa, mảnh, rụng với Serioxyl.

Dịch vụ nuôi dưỡng tóc óng mượt: với tinh dầu dành cho tóc khô, thiếu sức sống với Mythic Oil.

- Làm thế nào để duy trì được hiệu quả tóc đẹp được thực hiện tại salon khi chăm sóc tóc tại nhà?

- Khi bạn đến salon làm dịch vụ hoá chất hoặc phục hồi bạn nên có một bộ sản phẩm chăm sóc tóc riêng tại nhà và tuân thủ đúng liệu trình làm tóc hàng tháng của các chuyên gia tư vấn như vậy các bạn sẽ luôn giữ được mái tóc đẹp như ý.

- Tóc yếu thì làm cách nào để uốn vẫn giữ được nếp và lâu giãn?

- Đối với những loại tóc yếu đã qua sử dụng hoá chất nhiều lần các bạn nên có những giải pháp phục hồi trước khi uốn từ 2 đến 4 tuần. Với mái tóc hư tổn trung bình trước khi uốn các bạn có thể sử dụng những sản phẩm phục hồi lấy lại độ đàn hồi và chắc khoẻ cho tóc.

- Nguyên nhân nào dẫn đến rụng tóc và giải pháp cho tình trạng này là gì?

- Tình trạng rụng tóc thường xảy ra ở thời điểm thay tóc sau sinh do thay đổi nội tiết tố bên trong.Tình trạng thứ hai là do dùng sai sản phẩm dầu gội hoặc dưỡng tóc làm da đầu bị ẩm, bết khiến tóc dễ bị rụng. Thứ ba là do bị bệnh ngoài da như nấm, gầu cũg dẫn đến tình trạng rụng tóc.

L’Oréal Professionnel có sản phẩm Serioxyl giúp các tình trạng bị rụng tóc trở nên được kiểm soát, ưu điểm của sản phẩm này là chống rụng và kích thích mọc tóc có thể đảm bảo trong vòng 3 tháng mọc 1.700 sợi tóc.

- Cách nào giúp khắc phục tình trạng tóc khô, xơ rối?

- Đối với tình trạng tóc khô, xơ rối khi sử dụng dầu gội, xả mà không có hiệu quả thì nên sử dụng thêm tinh dầu, serum, kem dưỡng hoặc xịt chống rối. Không chỉ khắc phục tình trạng tóc khô, xơ rối, các sản phẩm này còn có khả năng chống nhiệt khi thường xuyên dùng máy sấy, kẹp, giúp chống lại tình trạng hư tổn.

(Nguồn: L’Oréal)