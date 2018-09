Bí quyết chăm sóc da cho chị em công sở mùa lạnh

Đứng trước nhiều thương hiệu mỹ phẩm có công dụng làm trắng nhanh, nhiều chị em còn băn khoăn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

Làm việc trong môi trường máy lạnh và thường xuyên tiếp xúc với bức xạ máy tính, chị em văn phòng dễ gặp vấn đề về da như khô, bong tróc, xuất hiện nám, sạm, da xỉn màu. Đặc biệt, trong thời điểm chuyển mùa, tình trạng ấy ngày một nhiều, vì thế, chị em thường tìm đến nhiều biện pháp làm trắng, dưỡng ẩm và chống lão hóa. Tuy nhiên, loại mỹ phẩm nào phù hợp với da và chế độ chăm sóc ra sao mới hợp lý là nỗi băn khoăn không nhỏ của phái đẹp.

Dưỡng trắng da từ bên trong

Theo dược sĩ Phan Thu Anh, bước qua tuổi 25, sự phát triển của tế bào có dấu hiệu chững lại, đó là lúc chúng ta cần quan tâm làn da kỹ hơn. Cơ địa của người châu Á, đặc biệt là Việt Nam khá nhạy cảm, thường bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Nếu da bị tổn thương do mụn, bạn cần có biện pháp điều trị chuyên sâu, làm liền da, giúp phục hồi tế bào từ bên trong trước khi trải qua liệu trình chăm sóc và dưỡng trắng.

Do đó, để có được làn da trắng hồng, khoẻ mạnh không tỳ vết, bạn không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà phải trải qua quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng bền bỉ mỗi ngày.

Buổi tọa đàm với dược sĩ Phan Thu Anh tại họp báo ra mắt sản phẩm Glow X.

Trẻ hóa da, dưỡng trắng với Glow X

Hiểu được nhu cầu làm đẹp từ bên trong của chị em công sở, Công ty TNHH Golden Phoenix cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da với thương hiệu Glow X.

Với thành phần chính cao cấp như Alpha Arbutin, chiết xuất đậu Hà Lan, vitamin E và B, kết hợp với công thức dưỡng trắng và nuôi dưỡng tế bào, Glow X có thể giúp trẻ hóa da, điều tiết tốt sự hình thành hắc sắc tố melanin cũng như các dấu hiệu lão hóa, đem đến cho phái đẹp làn da khỏe mạnh, trắng mịn từ bên trong.

Trọn bộ 6 sản phẩm dưỡng da Glow X.

Sản phẩm dưỡng trắng da Glow X gồm 6 dòng sản phẩm:

Kem dưỡng trắng da, giữ ẩm ban đêm dành cho da mặt - Intensive Whitening Facial Night Cream giá 739.000 đồng trên 30g.

Serum dưỡng trắng, chống lão hóa toàn diện - Anti aging Whitening Serum giá 739.000 đồng cho 30 ml

Kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày dành cho da mặt - Perfect care & whitening day cream giá 739.000 đồng trên 30 gram.

Kem dưỡng trắng da, giữ ẩm, chống lão hóa toàn thân - "All in one" Perfect Whitening Body Lotion giá 679.000 đồng cho 200 gram.

Kem dưỡng trắng da, make-up, chống nắng toàn thân - Triple Action Perfect Whitening Body Cream giá 679.000 đồng trên 200 gram.

Serum trị mụn và phục phồi da hư tổn - Acne care & Repair Serum giá 479.000 đồng cho 20 ml.

Thu Ngân