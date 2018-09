Bí quyết cấy và nuôi dưỡng tóc hiệu quả

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, giáo sư, bác sĩ Nguyễn Xuân Cương giới thiệu các công nghệ mới hiệu quả trong lĩnh vực cấy và nuôi dưỡng tóc tại Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Cương tư vấn cho bệnh nhân.

Dù là nam hay nữ, việc rụng tóc cũng đem lại không ít buồn phiền. Mái tóc ngày càng rụng nhiều mà không hiểu vì sao khiến chúng ta phải lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống. Các nguyên nhân gây ra bệnh rụng tóc như do ô nhiễm nguồn nước, chế độ dinh dưỡng không đủ, rụng tóc do tâm lý, stress, hóa mỹ phẩm hay có thể do di truyền…

Phương pháp cấy tóc tự thân là giải pháp trị hói mới, được đánh giá cao của ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Để thực hiện phương pháp này thành công, đòi hỏi cơ sở thẩm mỹ phải được trang bị dụng cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì.

Bệnh nhân trị hói thành công khi áp dụng phương pháp mới.

FUE và FUT là hai kỹ thuật cấy tóc hiệu quả, giúp phục hồi tình trạng tóc hói, rụng tóc… Mỗi phương pháp khi thực hiện sẽ có những đặc tính kỹ thuật khác nhau.

Kỹ thuật FUT (Follicle Unit Transplantation) được thực hiện bằng cách cắt một mảng tóc phía sau đầu, các nang tóc lần lượt được tách ra và cấy vào vùng nhận tóc.

Với kỹ thuật FUE (Follicle Unit Extraction), từng nang tóc sau đầu được lấy bằng máy khoan chân tóc có đường kính rất nhỏ khoảng 1mm rồi cấy vào vùng mất tóc.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Xuân Cương nhận giải thưởng.

Kỹ thuật cấy tóc mới FUE phổ biến trong ngành thẩm mỹ cấy tóc ở Mỹ, Á, Âu và là công nghệ được lựa chọn bởi các bác sĩ uy tín trên thế giới.

