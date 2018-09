Bí mật về má lúm đồng tiền

Ngoài nét duyên ngầm trên khuôn mặt, má lúm đồng tiền còn mang lại may mắn cho người sở hữu.

Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa, nếu con gái sở hữu má lúm đồng tiền thì đó là người dịu dàng, duyên dáng, năng nổ, đáng yêu, gần gũi. Với hai lúm nhỏ xinh ấy, các cô gái có số đào hoa, được nhiều người theo đuổi. Con trai có má lúm đồng tiền thường là người vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát năng nổ, thích giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến.

Má lúm đồng tiền mang lại nét duyên dáng, đáng yêu cho người sở hữu.

Ngoài ra, theo ngành nhân tướng học nhận định, những người sở hữu má lúm đồng tiền thường có tướng phú quý, giàu sang, cuộc sống an nhàn, sung sướng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Do đó, nhiều người mong muốn có được đôi má lúm xinh xắn không chỉ để tô điểm thêm cho nhan sắc mà còn để đón nhận may mắn, tài lộc.

Bạn có thể thấy nhiều ngôi sao xinh đẹp thành công đều sở hữu đôi má lúm đồng xu duyên dáng như: Thanh Hằng, Diễm Hương, Hồng Quế, Thanh Thảo, Thanh Thúy…

Má lúm đồng tiền là một khiếm khuyết nhỏ trên hệ thống cơ ở má, da ở trên. Tổn khuyết nhỏ này được dính xuống tổ chức liên kết bên dưới, tạo ra một vết lúm trên da khi vận động cơ mặt (cười, nói…). Sở hữu má lúm đồng tiền đẹp tự nhiên là mơ ước của nhiều chị em. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng có được may mắn đó. Thấu hiểu mong muốn đó, các chuyên gia Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật tạo má lúm đẹp tự nhiên như thật.

Bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Kangnam thăm khám, tư vấn và đánh dấu vị trí tạo má lúm đồng tiền cho khách hàng.

Quá trình thực hiện tạo má lúm đồng tiền nhân tạo được các bác sĩ thực hiện như sau: đầu tiên, bác sĩ đo vẽ, xác định và đánh dấu vị trí tạo má lúm đồng tiền. Sau đó, họ tiến hành gây tê nhẹ tại vùng tạo má lúm để giúp bạn thoải mái khi thực hiện. Khi mũi tê phát huy tác dụng, bác sĩ sẽ trích một nốt nhỏ bên trong niêm mạc má của bạn, khâu một mũi khâu nhỏ đính cơ vào mặt dưới da tạo má lúm tại vị trí đã được đánh dấu. Kỹ thuật này được thực hiện từ bên trong miệng nên sẽ không để lại sẹo hay dấu vết gì ngoài da.

Tạo má lúm đồng tiền chỉ là một tiểu phẫu, được tiến hành đơn giản, không phức tạp, nhanh chóng, phục hồi nhanh và không để sẹo. Bạn có thể quyết định vị trí, độ nông sâu của má lúm đồng tiền, hoặc cùng với bác sĩ chọn lựa vị trí tạo má lúm đồng tiền lý tưởng, phù hợp trên khuôn mặt của bạn. Tìm hiểu chi tiết quy trình tạo má lúm đồng tiền tại đây.

Má lúm đẹp tự nhiên sau khi thực hiện tại Kangnam.

Ngay khi bác sĩ hoàn tất mũi khâu, bạn đã được sở hữu một lúm đồng tiền, đẹp tự nhiên. Sự liền sẹo kết dính giữa mặt trong da và lớp cơ sẽ tạo má lúm lâu dài, hiệu quả vĩnh viễn. Hơn nữa, quá trình thực hiện kĩ thuật tạo má lúm chỉ kéo dài từ 15 đến 20 phút, không gây khó chịu hay tốn thời gian nghỉ dưỡng. Do đó, sau khi tạo má lúm đồng tiền bạn có thể trở lại ngay với công việc thường ngày.

Tại Việt Nam, Thẩm mỹ viện Kangnam là một trong số ít những đơn vị đầu tiên tiếp nhận thành công sự chuyển giao công nghệ tạo má lúm không đau, nhanh chóng, an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ từ các chuyên gia Hàn Quốc.

