Bí mật ngừa rạn da của Miranda Kerr

Dù đã là bà mẹ một con nhưng 'thiên thần' nước Australia ngày càng quyến rũ với làn da căng mịn sau khi sinh bé Flynn Bloom.

Tinh dầu hoa hồng giúp Miranda Kerr có được vòng 2 quyến rũ sau khi sinh.

Cô được tạp chí Who bình chọn là ngôi sao đẹp nhất 2012. Miranda Kerr chia sẻ về bí quyết tránh vết rạn da khi mang thai trong cuộc phỏng vấn với Into the Gloss: cô đã sử dụng dầu hoa hồng trong suốt toàn bộ thai kỳ và không thấy xuất hiện bất kỳ vết rạn da nào mặc dù bé Flynn khi sinh nặng 10 pound. Tinh dầu hoa hồng đã nuôi dưỡng và cung cấp đầy đủ các chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu cho làn da.

Tinh dầu hoa hồng được biết đến nhờ khả năng chống thâm, cung cấp độ ẩm và bảo vệ da, thường được sử dụng để pha chế vào các loại kem dưỡng da mặt và body.

Ngoài tinh dầu hoa hồng, bạn có thể sử dụng bơ ca cao, dầu của cây cúc, tinh dầu dừa, tinh dầu oliu… để dưỡng ẩm cho vùng da có nguy cơ bị rạn, đây chìa khóa quan trọng giúp phòng ngừa rạn da xuất hiện. Trong trường hợp bạn không thể ngăn chặn những vết rạn khi mang thai, bạn có thể tìm đến phương pháp điều trị rạn da bằng công nghệ bắn vi điểm màu sinh học kết hợp công nghệ vi điểm Max Matrix sau khi sinh em bé, tuy nhiên phương pháp này khá tốn kém.

Sự xuất hiện của công nghệ bắn vi điểm màu sinh học mang đến một tiến bộ mới trong điều trị rạn da sau sinh vì những công nghệ trước đây không cải thiện được độ đồng đều màu da của vết rạn. Đồng thời, với khả năng tái tạo da ở tầng sâu, công nghệ vi điểm Max Matrix với mức năng lượng đủ mạnh để mang lại sự phục hồi cho vùng rạn da mà không làm ảnh hưởng đến mô da xung quanh, kích thích tế bào phát triển nhanh chóng, kéo dài quá trình tái tạo collagen, làm đầy vết lõm của da.

Khi tiến hành xong liệu trình xóa rạn da, tại các vết rạn da đang bắt đầu quá trình hình thành và tái tạo các sợi collagen và elastin, quá trình này diễn ra tự nhiên trong khoảng một tháng và màu của vùng rạn da dần dần tiệp màu với vùng da xung quanh.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị rạn da tại Viện thẩm mỹ Milan Clinic & Spa.

Với những trường hợp rạn da mờ, vết nhỏ, chỉ sau một lần điều trị bằng công nghệ bắn vi điểm màu sinh học vùng rạn da đã được xóa mờ. Trường hợp rạn da nặng, vệt rạn da lớn cần một liệu trình điều trị kéo dài khoảng 2-4 tháng (hoặc hơn nếu tình trạng rạn da quá nặng) để da được tái tạo và hình thành các lớp collagen và elastin mới, làm đầy vết rạn và đồng đều màu da.

Sau khi điều trị sẹo rỗ, bạn cần chú ý tránh nắng, tránh nước, giữ gìn và vệ sinh sạch vùng da mới điều trị.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Milan Clinic & Spa)