Bí mật nâng mũi không phẫu thuật

Tôi muốn đi nâng mũi nhưng lại sợ phải phẫu thuật, mong bác sĩ tư vấn giúp một phương pháp hiệu quả, an toàn. (Ngân)

Phương pháp nâng mũi không phẫu thuật mà bạn có thể tham khảo là sử dụng mô sinh học Radies để chỉnh dáng mũi. Đây là một công nghệ mới, đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, mang lại cho bạn dáng mũi cao, thon tự nhiên mà không động tới dao kéo nên tránh được những rủi ro có thể gặp phải khi làm phẫu thuật.

Công nghệ sử dụng mô sinh học Radies để nâng mũi là một trong những công nghệ mà bác sĩ không sử dụng bất kỳ thủ thuật nào để phẫu thuật, mà sẽ sử dụng một mũi tiêm có chứa mô sinh học Radies để tạo dáng mũi như ý muốn. Mô sinh học Radies có nguồn gốc từ Mỹ, đã được Cơ quan Quản lý Thực Phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận về chất lượng và Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép lưu hành.

Với độ đậm đặc và tính đàn hồi cao hơn so với các chất làm đầy khác, Radies được xem là chất liệu lý tưởng trong chỉnh sửa dáng mũi, tạo hình dáng mũi đẹp tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt.

Radies được nghiên cứu và chế tạo tại Mỹ.

Radies chứa tới 30% Calcium Hydroxylapatite (CaHA) dưới dạng gel, là thành phần chính được tìm thấy trong răng và xương. Do đó, bạn có thể yên tâm khi tiêm Radies vào cơ thể bởi nó an toàn, thậm chí không cần thử phản ứng trước khi tiêm. Bên cạnh đó, khi cấy ghép vào vùng hạ bì, Radies sẽ cung cấp một lượng Calcium xóa đi các dấu hiệu lão hóa trên da đồng thời làm tăng khả năng sản sinh collagen tự nhiên nên cho hiệu quả thẩm mỹ cao hơn so với các chất làm đầy khác.

Vì có độ đậm đặc cao nên Radies sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng hơn trong việc định hình và cố định hình dạng mũ sau khi tiêm. Ngoài ra, liệu pháp này còn tránh được tình trạng mũi bị cứng, bóng đỏ hay xô lệch do các tác động bên ngoài như khi sử dụng các vật liệu độn nhân tạo.

Quy trình nâng mũi Radies được thiết kế khoa học nhằm đảm bảo hiệu quả cao sau khi thực hiện. Đầu tiên, bạn sẽ được thăm khám để xác định các khiếm khuyết của mũi. Các bác sĩ sẽ dựa trên kết quả khám, tình trạng sức khỏe và mong muốn cá nhân của bạn để đưa ra tư vấn về dáng mũi hợp lý. Bước tiếp theo, bác sĩ sẽ tiến hành đo vẽ, định hình dáng mũi mới và đánh dấu các vị trí cần tiêm Radies để xác định chính xác lượng Radies cần dùng. Đây là công đoạn quyết định hình dáng mũi sau khi chỉnh sửa nên rất quan trọng, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải tỉ mỉ và chính xác trong từng thao tác, để đảm bảo quá trình tiêm không tác động tới các xoang mũi. Cuối cùng, bác sĩ sẽ sát trùng, gây tê và tiêm Radies để tạo dáng mũi mới.

Chỉ tiêm Radies vào mũi nên bạn sẽ không bị đau, an toàn, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Quy trình nâng mũi Radies không phẫu thuật nên không bóc tách, không xâm lấn, không tổn thương đến các tổ chức bên trong mũi. Nếu như trước đây, để sở hữu chiếc mũi cao thanh tú bạn phải trải qua quá trình phẫu thuật đau đớn và nguy hiểm thì sự ra đời của công nghệ nâng mũi không phẫu thuật Radies, chỉ trong khoảng thời gian 5 phút, bạn sẽ có chiếc mũi như ý.

Sau khi tiêm Radies, bạn sẽ có ngay một dáng mũi như ý.

Tuy không quá phức tạp nhưng công nghệ này đòi hỏi các bác sĩ phải có hiểu biết chuyên sâu và thẩm mỹ tinh tế để có thể tạo hình mũi hoàn thiện và phù hợp với từng khách hàng. Nếu muốn hoàn thiện vẻ đẹp bằng phương pháp này, bạn nên lựa chọn những thẩm mỹ viện uy tín có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để thực hiện.

Minh Thảo