Bí kíp ngăn chặn lão hóa da

Red Peel Hàn Quốc là phương pháp giúp cải thiện làn da bị lão hóa. Công nghệ này hiện đã có mặt tại Placencare Spa & Clinic.

Theo thời gian và tuổi tác, da của chị em xấu đi mỗi ngày do nhiều nguyên nhân như: mất cân bằng độ ẩm trên da, da khô mất nước do tác động của môi trường xung quanh, da bị tổn thương, xỉn màu, thiếu sức sống và bị sạm nám do chăm sóc da không đúng cách, lạm dụng mỹ phẩm... Ngoài ra, các độc tố tích tụ ngày một nhiều trong cơ thể cũng làm tăng thêm tốc độ lão hóa của da. Với tác động của ánh nắng mặt trời, da dễ bị đứt gãy khiến các mô liên kết hình thành nên nếp nhăn trên mặt. Để có thể cai thiện làn da bị lão hóa, cần đến sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp da hiện đại. Bạn có thể tham khảo công nghệ Red Peel của Hàn Quốc.

Làn da lão hóa của bạn sẽ đẹp lên trông thấy sau một tuần điều trị nhờ công nghệ Red Peel Hàn Quốc tại Placencare Spa & Clinic.

Công nghệ đặc hiệu với sự kiểm soát của các phân tử hoạt hóa thông minh, ngay sau khi đưa lên da sẽ tác động lên các lớp tế bào sừng xấu xí sạm màu, lão hóa bên ngoài phải nhường chổ cho các lớp tế bào da mới trẻ khỏe bên trong tái sinh và thay thế. Tinh chất khi thấm vào trong da sẽ kích thích các tế bào bên trong da chứa ít melanin tái sinh nhanh chóng thay thế các tế bào chứa nhiều melanin đậm màu bên ngoài, trả lại cho làn da sự tươi mới, mịn màng và trắng sáng.

Sau một tuần điều trị, lớp da xấu xí già nua bên trên sẽ được cuốn trôi sau mỗi lần rửa mặt và được loại bỏ, theo đó, những tì vết trên da như các nếp nhăn, vết sạm, nám, xỉn màu, thô sần cũng biến mất. Cấu trúc làn da sẽ được tái tạo lại giúp cho bề mặt da mịn và lỗ chân lông thu nhỏ hơn.

Kết quả điều trị mụn bằng công nghệ Red Peel Hàn Quốc.

Làn da mới được tái tạo sẽ sáng hơn và không bị melanin làm đổi màu da, giúp bạn lấy lại vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi mới và trẻ trung hơn một cách dễ dàng, đơn giản và tiết kiệm. Đặc biệt , công nghệ này có thể giải quyết được tình trạng mụn bức bí bên dưới da; cải thiện tình trạng sạm nám; cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng và tái tạo da; an toàn cho tất cả loại da.

Placencare Spa & Clinic đang cung cấp nhiều dịch vụ làm đẹp đa dạng sử dụng công nghệ Red Peel Hàn Quốc nhằm đáp ứng các nhu cầu làm đẹp đa dạng của chị em như: đặc trị sẹo thâm, trị nám, tàn nhang, sạm da và làm trắng da xỉn màu; xóa thâm từng vùng da sau tổn thương.

Khuyến mại đặc biệt nhân dịp khai trương dịch vụ Red Peel Hàn Quốc tại Placencare Spa & Clinic: giảm 35% cho lần trải nghiệm dịch vụ đầu tiên; khách hàng mua thẻ từ 3 buổi trở lên sẽ được giảm 10% chi phí và tặng thêm một buổi.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ làm đẹp cũng như các chương trình khuyến mại khác liên hệ: Placencare Spa & Clinic. - 37 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội - 04 3976 4569 /88.

- Số 5 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội - 04 3537 7855 /56. Website: http://www.placencarespa.vn.

Email: contact@placencarespa.vn.

Hotline: 090 616 6632 | 090 616 6642.

(Nguồn: Placencare Spa & Clinic)