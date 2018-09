Bí ẩn những chiếc mũi đẹp như sao Hàn

Sửa một chiếc mũi hỏng đôi khi chỉ cần giỏi tay nghề nhưng để làm chiếc mũi xinh cần đến một nhà kiến tạo nghệ thuật.

Thế nhưng, mới chỉ đẹp thôi vẫn sẽ là chưa đủ, chiếc mũi được coi là đẹp ấy phải hài hòa với khuôn mặt, toát lên vẻ tự nhiên, rạng ngời. Chính vì thế, khi ai đó muốn cần một lời khuyên từ giới chuyên gia thì câu trả lời luôn là: Hãy tìm đến viện thẩm mỹ uy tín tin cậy và ở đó có những chuyên gia, bác sĩ hàng đầu.

Hàn Quốc được coi là thiên đường của nhan sắc khi mỗi cô gái lớn lên, món quà cha mẹ họ tặng cho chính là chiếc mũi thẳng thay cho chiếc mũi đặc trưng truyền thống của người xứ sở kim chi này. Và nơi đây cũng là lò đào tạo những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới với những tên tuổi nổi tiếng như Nam Seong Han, Shin Dong Min và Kim In Chul…

Tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min cùng đội ngũ bác sĩ nước ngoài đang làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi

Trong 6 năm qua, bộ 3 bác sĩ phẫu thuật tạo hình ưu tú Seoul là tiến sĩ Nam Seong Han, tiến sĩ Shin Dong Min và thạc sĩ Kim In Chul đã trở thành những tên tuổi quen thuộc với hàng trăm khách hàng nghệ sĩ, chính khách, doanh nhân tại Việt Nam. Giống như tiến sĩ người Mỹ Torchizy, 3 chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc này cũng chọn Thanh Hằng Beauty Medi là điểm dừng chân trong hành trình đến Việt Nam và kiến tạo cái đẹp.

“Đất nước các bạn bình yên, người Việt Nam thân thiện và yêu cái đẹp. Rất nhiều người không tiếc tiền cho các ca phẫu thuật tạo hình mũi. Đáng tiếc, vì thiếu kinh nghiệm, chưa có định hướng rõ ràng nên không ít trường hợp kém may mắn, không thành công trong hành trình lột xác”, tiến sĩ Shin Dong Min cho biết.

Tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min đang thăm khám và tư vấn cho khách hàng để có dáng mũi đẹp nhất.

Tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min tiết lộ trong 6 năm làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi, ông chứng kiến rất nhiều trường hợp khách hàng tìm đến trong tình trạng mũi bị hỏng, biến dạng do chỉnh sửa ở những trung tâm thiếu uy tín. Với mỗi trường hợp như vậy, ông đã dành rất nhiều thời gian tư vấn và lên phác đồ điều trị, chỉnh sửa. Có trường hợp chị em chỉ biết đến làm đẹp và mang theo ảnh diễn viên, người mẫu rồi yêu cầu chỉnh sửa mũi y như nhân vật trong hình.

Theo tiến sĩ Shin Dong Min, bản chất của làm đẹp là tạo ra đường nét, dáng vẻ tự nhiên chứ không phải nặn ra những bức tượng dập khuôn - mười chiếc mũi như chục. Có người thích hợp với kiểu dáng này nhưng cùng chiếc mũi xinh đó khi gắn vào gương mặt khác nó lại trở thành thảm họa. “Trong nghề, chúng tôi gọi các bác sĩ thẩm mỹ không đơn thuần là chuyên gia làm đẹp mà họ là những nhà kiến tạo nhan sắc. Để làm được điều này, bác sĩ ngoài tay nghề còn cần có con mắt nghệ thuật, hiểu cái đẹp và cảm nhận được thế nào là nét tự nhiên, chuẩn mực”, ông nói.

Vì vậy, trước khi thực hiện nâng mũi, bạn cần tìm hiểu rõ về địa điểm, kỹ thuật và người sẽ thực hiện nâng mũi cho mình. Tại các địa chỉ uy tín, trước khi thực hiện, bạn sẽ được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kỹ lưỡng, để lựa chọn ra dáng mũi phù hợp cũng như phương pháp thực hiện. Mũi đẹp phải đạt chuẩn tỷ lệ với khuôn mặt, đầu mũi thon, lỗ mũi gọn hình hạt chanh. Nếu người thực hiện chỉ quan tâm đến việc nâng mũi cho bạn càng cao càng tốt, thì bạn nên cân nhắc lại quyết định của mình.

Siêu mẫu Trương Mỹ Nhân xinh đẹp rạng rỡ sau khi được bác sĩ Shin Dong Min phẫu thuật mũi S-line.

“Nhiều ngôi sao trở nên nổi bật, xinh đẹp hơn là nhờ vào bàn tay của các bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc, những người am hiểu về cái đẹp và luôn theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Do vậy, họ có thể điều chỉnh cấu trúc mũi, sửa mắt, cằm để đạt độ tinh tế cao. Một vẻ đẹp không hài hòa sẽ đem lại sự vô cảm, lạc lõng trên gương mặt, khiến mọi người dễ nhận ra sự can thiệp dao kéo. Điều này phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật và tay nghề của bác sĩ thực hiện”, tiến sĩ Shin Dong Min nhấn mạnh.

Tiến sĩ - bác sĩ Shin Dong Min - chuyên phẫu thuật thẩm mỹ mũi, đường nét khuôn mặt là tiến sĩ y khoa với 16 năm kinh nghiệm chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Quốc gia Seoul. Ông chia sẻ lý do cộng tác với Thanh Hằng Beauty Medi vì muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình giúp nhiều phụ nữ Việt trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Và, tiến sĩ Shin Dong Min được coi là nghệ nhân đứng đằng sau hàng trăm chiếc mũi xinh đẹp ở Viện chăm sóc Sức khỏe sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi.

Hải Anh