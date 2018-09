Beyonce chống lão hóa da bằng rau cải xoăn

'Nàng ong chúa' tiêu thụ lượng lớn nước ép rau cải xoăn mỗi ngày để chống lão hóa da từ bên trong.

Cải xoăn có rất nhiều tác dụng làm đẹp mà không nhiều người biết đến. Cải xoăn có chứa nhiều vitamin A, C và K cùng lutein, sắt và chất chống oxy hóa. Vitamin K trong cải xoăn giúp giảm quầng thâm dưới mắt và siết chặt làn da của bạn, do đó làm giảm các nếp nhăn. Thành phần này cũng giúp giảm sưng tấy và liền sẹo cho các vết thương. Lutein là chất chống oxy hóa tự nhiên, thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da khỏe mạnh và căng sáng. Vitamin A và các chất chống oxy hóa giúp phục hồi tế bào da và ngăn chặn thiệt hại của các gốc tự do. Cải xoăn cũng được biết đến với chức năng giải độc và giúp da giữ nước, làm sạch lỗ chân lông khiến làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Rau cải xoăn có rất nhiều công dụng làm đẹp, là 'thần dược' giúp da đẹp dáng thon của nhiều ngôi sao Hollywood.

Beyonce uống ước ép rau cải xoăn mỗi ngày để làm đẹp da và giúp giữ dáng vì cải xoăn chứa nhiều chất xơ, lại có hàm lượng calo thấp, giúp no lâu. Không chỉ Beyonce, rất nhiều người đẹp Hollywood khác như Gwyneth Paltrow hay Victoria Beckham cũng 'nghiện' món 'thần dược làm đẹp' này.

Beyonce có tuyệt chiêu làm đẹp ngược đời là thoa kem dưỡng mắt cho da mặt và thoa kem dưỡng da mặt cho cơ thể.

Ngoài việc chống lão hóa từ bên trong, Beyonce còn chăm chỉ sử dụng các sản phẩm giúp duy trì làn da căng sáng, trẻ trung. Tuyệt chiêu của giọng ca Crazy in love là thoa kem dưỡng da mắt cho vùng mặt và thoa kem dưỡng da mặt cho cơ thể. Cách sử dụng kem dưỡng 'ngược đời' và có phần xa xỉ này lại đặc biệt có hiệu quả với Beyonce. Kem dưỡng mắt có thành phần dưỡng ẩm và làm căng da tốt hơn kem dưỡng da mặt thông thường, vì vùng da mắt mỏng và nhạy cảm hơn, lại rất dễ hình thành nếp nhăn. Khi thoa cho da mặt, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy da căng mướt, mịn màng. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyến cáo bạn nên tham khảo kỹ thành phần của từng loại kem dưỡng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi học theo cách làm của Beyonce.

M.H