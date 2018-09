Belas ưu đãi chăm sóc da đón Tết

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em dịp cuối năm, Belas Spa khuyến mại nhiều dịch vụ giúp bạn lấy lại da sáng, dáng đẹp như ý.

Chương trình “Da xinh đón Tết” áp dụng khuyến mãi cho bộ 3 dịch vụ tắm trắng - dưỡng trắng da mặt - tiêu mỡ bụng từ ngày 8/1 đến hết 31/1.

Dịch vụ tắm trắng

Tắm trắng là một trong những dịch vụ được nhiều chị em yêu thích. Tắm trắng tại nhà thường không mấy hiệu quả, chưa kể đến những ảnh hưởng tiêu cực do những sản phẩm không rõ nguồn gốc khiến da bị bào mòn và dễ bắt nắng hơn. Tại Belas Spa, các dịch vụ tắm trắng đều được chiết xuất từ thảo dược và các tinh chất vitamin sẵn có trong tự nhiên an toàn, hiệu quả. Tùy vào tình trạng da, sở thích mà các chị em có thể lựa chọn một trong ba phương pháp tắm trắng tại Belas giúp làn da trắng sáng, mịn màng hơn ngay sau lần đầu tiên sử dụng dịch vụ.

Tắm trắng an toàn tại Belas Spa.

Khách hàng mua liệu trình tắm trắng 10 lần trở lên, được tặng thêm một lần đẩy vitamin C trị giá 950.000 đồng. Khách hàng mua 2 liệu trình trở lên sẽ được ưu đãi giảm giá:

Tắm trắng Milk Nano White của Mỹ 1,5 triệu đồng còn 750.000 đồng một lần: đây là hình thức tẩy tế da chết kết hợp với chế độ chăm sóc da đặc biệt cho sức khỏe và dinh dưỡng của làn da. Các dưỡng chất Nano trong phương pháp này sẽ làm chậm lại quá trình lão hóa của làn da, giúp xóa bỏ nếp nhăn và khiến da trắng hồng tự nhiên.

Tắm trắng yến mạch sữa tươi 1,8 triệu đồng giảm còn 950.000 đồng một lần: yến mạch có chứa nhiều dinh dưỡng quan trọng có khả năng làm trắng, chăm sóc sắc đẹp và ngăn ngừa lão hóa. Yến mạch kết hợp với sữa tươi là một trong những phương pháp tắm trắng an toàn và hiệu quả.

Tắm trắng thảo dược Nhật Bản 2,2 triệu đồng giảm còn 1,05 triệu đồng một lần: thành phần tự nhiên an toàn là đặc trưng của mỹ phẩm Nhật Bản và phương pháp tắm trắng tại Belas. Phương pháp này chứa nhiều tinh chất lô hội, dưa chuột làm mềm mịn da, vitamin E, vitamin B3 nuôi dưỡng da và các acid lactic làm trắng sáng da. Đặc biệt, trong sợi thảo dược còn chứa nhiều chất giúp kích thích sản sinh collagen cho da. Vì thế, sau khi tắm trắng bằng thảo dược Nhật Bản, làn da sẽ không bị nóng rát, không vàng lông, da trắng đều màu và giảm hẳn các vết thâm.

Các phương pháp tắm trắng an toàn cho hiệu quả ngay từ lần đầu tiên.

Dịch vụ dưỡng trắng da mặt

Để có được làn da đẹp đón Tết, chị em nên có kế hoạch chăm sóc da từ sớm trước một vài tuần. Như vậy, các dưỡng chất mới có thời gian ngấm sâu và phát huy tác dụng. Tại Belas Spa, các dịch vụ dưỡng trắng da mặt đều là những phương pháp chăm sóc da công nghệ cao, giúp đưa những tinh chất vitamin đi sâu vào da, từ đó ngăn ngừa sự hình thành làm mờ sắc tố melanin, cải thiện tình trạng sạm da, bảo vệ da trước những tác hại bên trong lẫn bên ngoài, khiến da sáng, trắng hồng rạng rỡ.

Khách hàng mua liệu trình dưỡng trắng da mặt từ 3 lần trở lên áp dụng mức giảm như sau:

Dưỡng trắng da công nghệ Mỹ 820.000 đồng giảm còn 450.000 đồng: phương pháp này làm sạch sâu và loại bỏ mụn đầu đen trên da, đồng thời giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả, mang tới một làn da trắng sáng, mịn màng hơn ngay sau khi sử dụng dịch vụ.

Phương pháp dưỡng trắng da mặt giúp chị em rạng rỡ hơn.

Dưỡng trắng da bằng phương pháp đẩy C 950.000 đồng giảm còn 550.000 đồng: vitamin C rất cần để chống lão hóa và làm trắng sáng da, nhưng cơ thể con người không tự tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài vào. Do Vitamin C có thể tan trong nước, nên công nghệ điện chuyển Ion đã đưa được Vitamin C với nồng độ cao qua da, tác động vào đúng nơi cần điều trị.

Ngoài ra, khi sử dụng liệu trình tắm trắng hoặc dưỡng trắng da công nghệ Mỹ, khách hàng sẽ được giảm 10% khi mua viên uống trắng da toàn thân.

Tiêu mỡ bụng

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giảm mỡ bụng an toàn và hiệu quả để diện được những bộ trang phục đẹp trong dịp Tết sắp đến thì có thể trải nghiệm công nghệ tiêu mỡ Thermo C Ultra và Cavitation phiên bản 6S đến từ Italy.

Đây là công nghệ có khả năng đào thải mỡ thừa, làm săn chắc, triệt tiêu tình trạng da thừa, nhão, chảy xệ, vết rạn, tái tạo da ở các vùng trên cơ thể như bụng, đùi, mông, vai… với hiệu quả tương đương một ca phẫu thuật hút mỡ. Cùng sự phối hợp nhẹ nhàng giữa sóng RF, hệ thống làm lạnh tại chỗ, massage chân không và tia ánh sáng, sẽ giúp các chị em nhanh chóng lấy lại phom chuẩn chỉ sau 10 lần điều trị và không hề gây đau đớn hay chảy máu như khi phẫu thuật hút mỡ. Liệu trình tiêu mỡ được ưu đãi như sau:

Liệu trình một lần: 600.000 đồng giảm còn 480.000 đồng.

Liệu trình 5 lần: 3 triệu đồng giảm còn 2 triệu đồng.

Liệu trình 10 lần: 6 triệu đồng giảm còn 3,6 triệu đồng.

Liệu trình 20 lần: 12 triệu đồng giảm còn 6 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi cho những dịch vụ kể trên, cũng trong dịp này, Belas Spa còn giảm giá cho tất cả những dịch vụ còn lại như sau: giảm 40% cho dịch vụ triệt lông, trị mụn, trị nám; giảm 30% cho dịch vụ chăm sóc da công nghệ cao Oxy, Collagen, đẩy vàng; giảm 20% cho dịch vụ xóa sẹo, nâng cơ bằng công nghệ Venus Viva BL15; giảm 25% cho tất cả các dịch vụ khác.

Liên hệ: Belas Spa TP HCM: 438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Tel: 08 38327455 / 38327456

235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3. Tel: 08 54495638 / 54495639 Tại Đà Nẵng: 14 Nguyễn Văn Linh, quận Hải châu. Tel: 0511 3525638 / 3525639

Email: info@belasspa.com

Website: www.belasspa.com

Facebook: www.facebook.com/Belas.Spa

(Nguồn: Belas Spa)