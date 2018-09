Belas Spa giảm giá 50% dịch vụ trong 8 ngày

Mừng sinh nhật 8 tuổi, từ ngày 8/12 đến 15/12, Belas giảm 50% cho các dịch vụ điều trị gồm cả lẻ và trọn gói.

Belas Spa là một trong những thương hiệu được tin cậy về spa điều trị chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ tại TP HCM và Đà Nẵng. Với phương châm họat động “chất lượng dịch vụ là hàng đầu”, gần 8 năm qua, Belas đã đón tiếp và phục vụ nhiều khách hàng trong giới showbiz. Thẩm mỹ viện này đang áp dụng ưu đãi 50% cho nhiều dịch vụ nhân dịp sinh nhật mừng 8 tuổi.

Công nghệ tắm trắng Bellena của Nhật và Milk Nano White của Mỹ. Các công nghệ này không dùng hoá chất lột tẩy, kem trộn nên an toàn, dịu nhẹ và hiệu quả cáo. Hai phương pháp này đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt và cấp phép. Với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên cao cấp, dịch vụ tắm trắng tại Belas sẽ giúp bạn sở hữu được làn da trắng hồng, mịn màng ngay sau liệu trình 5-10 lần.

Công nghệ triệt lông NewIPL 2014 và Diode Laser BL808. Sở hữu những dòng máy triệt lông mới nên Belas là một trong những spa đứng đầu ngành về dịch vụ triệt lông. Khách hàng đến triệt lông ngoài việc được cam kết về hiệu quả còn được spa bảo hành kết quả điều trị. Với ưu điểm không đau, không nóng rát, vừa triệt lông, vừa thu nhỏ lỗ chân lông, vừa làm sáng da, giảm thâm nám, điều trị và ngăn ngừa viêm nang lông, công nghệ NewIPL 2014 và Diode Laser BL808 đã phục vụ thành công hơn 5.000 khách hàng. Khách hàng cần liệu trình 10 lần để triệt tiêu 90% tình trạng lông cứng và đen tại các vùng mặt, nách, tay, chân, bikini, lưng, bụng…

Cải thiện sẹo rỗ, sẹo trái ra, vết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông bằng các công nghệ hiện đại như: IPL, Blue Light, Microdermabration MD2A, Herbal Bio Peeling, tế bào gốc… chỉ sau thời gian điều trị 5-8 tuần. Các dịch vụ đặc trị tại Belas đều có ưu điểm an toàn, không cần thời gian nghỉ dưỡng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường trong suốt quá trình điều trị.

Công nghệ trị mụn tận gốc. Belas còn có thế mạnh về lĩnh vực điều trị mụn không cần uống thuốc. Đặc biệt, nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên luôn được trung tâm hỗ trợ và dành nhiều ưu đãi khi có nhu cầu điều trị. Sử dụng các thiết bị thẩm mỹ kỹ thuật cao trong điều trị mụn như máy ánh sáng đa năng Blue Light, tia IPL, thảo dược thiên nhiên… công nghệ trị mụn tại Belas nổi bật nhờ ưu điểm thời gian điều trị ngắn ( 3-5 tuần), hiệu quả cao ( 90-99%), ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng thâm, sẹo sau khi hết mụn.

Công nghệ tiêu mỡ bụng Thermo C và Cavitation phiên bản 6S từ Italy. Dịch vụ này phù hợp với nhân viên văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều, ít vận động và phụ nữ sau sinh. Chị em sẽ giảm được ít nhất 4-10cm số đo vòng bụng chỉ sau 10-20 ngày điều trị. Đây là dịch vụ tiêu mỡ phi phẫu thuật, nên không gây đau đớn, an toàn, không cần nghỉ dưỡng, nhưng kết quả lại tương đương với một ca phẫu thuật hút mỡ bụng.

Điều trị nám da bằng công nghệ Đức. Với nguyên lý kiểm soát nguyên nhân bị nám, triệt tiêu chân nám ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể nên khách hàng điều trị nám tại Belas có thể yên tâm về hiệu quả và xua tan nỗi lo nám tái phát trở lại. Liệu trình điều trị trung bình 5-10 tuần.

Các dịch vụ spa thư giãn, chăm sóc da và cơ thể từ cơ bản đến chuyên sâu như cung cấp Oxy tinh khiết 99% thông qua hệ thống máy Oxyjet Leo, cung cấp Vitamin C nguyên chất, dịch vụ làm sáng da s-cell, đắp vàng cho da, trẻ hoá da, massage mặt và body, xông hơi, ngâm bồn thuỷ lực…

Liên hệ: Hệ thống trung tâm thẩm mỹ Belas

14 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Tel: 0511 3525638/ 3525639.

235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM. Tel: 08 54495638/ 54495639.

438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM. Tel: 08 73005638/ 73005639

Website:www.belasspa.com hoặc Facebook: https://www.facebook.com/Belas.Spa

Email: info@belasspa.com

(Nguồn: Trung tâm thẩm mỹ Belas)