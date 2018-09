Belas khuyến mại làm đẹp tới 40%

Giới thiệu công nghệ từ Mỹ Venus Viva BL15, Belas Spa khuyến mại trải nghiệm dịch vụ trị sẹo, trẻ hóa da trong 2 tuần từ 12/6 đến 26/6.

Để khắc phục tình trạng sẹo rỗ, sẹo lõm, trẻ hóa da, chị em có khá nhiều lựa chọn với các công nghệ cũ. Tuy nhiên, những công nghệ này tác động trực tiếp đến vùng da bị rỗ, gây tổn thương đến bề mặt và chưa thực sự điều trị sẹo, se khít lỗ chân lông, nâng cơ trẻ hóa da hiệu quả. Ngoài ra, khi thực hiện điều trị da tại các cơ sở không uy tín có thể gây ra tình trạng nám, nhiễm trùng da…

Phương pháp làm đẹp da bằng Venus được phái đẹp và nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn. Hàng triệu người đã được chữa trị thành công bằng phương pháp này trên toàn thế giới.

Không chỉ có một cơ chế hoạt động đặc trị, Venus Viva có tới 2 đầu cơ chế hoạt động: Fractional RF & Smartscan chuyên điều trị sẹo, rạn da, thu nhỏ lỗ chân lông; Diamond Polar chuyên về trẻ hoá da, giảm nếp nhăn, nâng cơ. Công nghệ giúp khách hàng điều trị nhiều vấn đề khác nhau về da.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sau liệu trình điều trị sẹo rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông bằng Venus Viva BL15.

Điểm mới của Venus BL15 là ứng dụng công nghệ smartscan trong thẩm mỹ nội khoa giúp quét nhanh hơn trên bề mặt da, giảm tổn thương và giúp truyền tải năng lượng một cách đồng đều trên vùng điều trị. Với các công nghệ cũ, mỗi liệu trình điều trị mất trung bình từ 8 đến 10 lần, nhưng với Venus Viva bạn chỉ cần từ 1 đến 3 lần điều trị đã mang tới hiệu quả tương đương. Thời gian điều trị linh hoạt, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Venus Viva BL15 không gây hại khi điều trị sẹo mới hay sẹo lâu năm, làn da không bị làm mỏng, không xâm lấn như các công nghệ khác. Ngoài ra, khách hàng sẽ có cảm giác dễ chịu do vùng da được điều trị không bị tổn thương nhiều. Phương pháp này còn tăng tính an toàn cho khách hàng do kích thước điểm chiều của chân pin cực nhỏ nên năng lượng xâm nhập vào da sâu hơn, ít đau, ít gây tổn thương da, lột tẩy và cùng lúc tái tạo bề mặt, giúp da mau lành nên không gây tác dụng phụ, kể cả làn da nhạy cảm.

Venus Viva BL15 có thể xử lý hiệu quả nhiều vấn đề khác khau của làn da như sẹo, lỗ chân lông to, vết nhăn, da lão hoá, chùng nhão…

Công nghệ Venus Viva BL15 đã được kiểm nghiệm và chứng nhận về hiệu quả và độ an toàn trong điều trị. Công nghệ mới sẽ giúp bạn khắc phục các vấn đề sau: xoá sổ sẹo rỗ, sẹo trái rạ, sẹo thâm, sẹo bỏng, sẹo lồi; xoá mờ nếp nhăn; thu nhỏ lỗ chân lông; trẻ hoá da giúp da mịn màng, khoẻ đẹp.

