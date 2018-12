Belas giảm 50% phí trị sẹo rỗ trong hai tuần

Công nghệ Venus Viva BL15 giảm nửa chi phí từ ngày 7/12 đến 21/12 mừng 13 năm thành lập.

Trong thời gian này, Belas thực hiện chương trình khuyến mãi: giảm ngay 50% khi mua liệu trình lẻ hoặc trọn gói dịch vụ trị sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông, trẻ hóa da, nâng cơ mặt bằng công nghệ Venus Viva BL15. Ngoài ra, ưu đãi 50% phí trị liệu còn áp dụng cho các dịch vụ khác như: trị mụn, thâm, nám, trẻ hoá da, tắm trắng, triệt lông, tiêu mỡ, phun thêu mày môi mí... Hỗ trợ trả góp 6-9-12 tháng, lãi suất 0%. Xem chi tiết và đăng ký ưu đãi tại đây.

Ra mắt khách hàng Việt trong thời gian ngắn, Venus Viva BL15 đã trị thành công cho hơn 5.000 trường hợp.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là một trong những người đầu tiên sử dụng công nghệ xoá sẹo Venus Viva.

Chị Thu Trang (quận 7, TP HCM) biết đến công nghệ Venus Viva BL15 thông qua một người bạn khi đi công tác tại Singapore, lúc ấy Việt Nam chưa có công nghệ này. "Tôi cũng bị sẹo rỗ hai bên má, cánh mũi, lỗ chân lông to do mụn để lại và đã trị bằng nhiều phương pháp nhưng không cải thiện. Tuy nhiên sau áp dụng Venus Viva tại Singapore thì hiệu quả thấy rõ, vì không có thời gian nên tôi chưa trị hết liệu trình. Khi biết Belas Spa chuyển giao công nghệ này, tôi đến tư vấn thì thấy giống với giải pháp đã làm mà chi phí rẻ hơn một nửa so với Singapore. Sau kết thúc lần trị liệu thứ 5, da tôi không còn sẹo và lỗ chân lông nữa. Tôi rất hài lòng", chị nói.

Công nghệ Venus Viva BL15 được lòng nhiều chị em và sao Việt như: Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Lê Phương, Ngọc Lan, Lê Chánh Tín The Voice, ca sĩ Hạ Trâm, diễn viên Thanh Bình...

Ngọc Lan trải nghiệm công nghệ Venus Viva để trẻ hoá da và thu nhỏ lỗ chân lông.

Trước khi đến Việt Nam, Venus Viva BL15 được nhiều người Mỹ ưa chuộng khi có đến 3 triệu ca trải nghiệm. Giải pháp này không xâm lấn, gây đau rát, không tổn thương da và khách hàng không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Venus Viva BL15 có tới hai đầu cơ chế hoạt động: Fractional RF - Smartscan chuyên trị sẹo, rạn da, thu nhỏ lỗ chân lông; Diamond Polar chuyên trẻ hóa da, giảm nếp nhăn. Với công nghệ Mỹ, bạn có thể trị liệu nhiều vấn đề về da.

Những ưu điểm của công nghệ này thu hút nhiều chị em.

Bước tiến mới của Venus BL15 là công nghệ smartscan lần đầu ứng dụng trong thẩm mỹ nội khoa, giúp quét nhanh hơn trên bề mặt da, hạn chế tổn thương và giúp truyền tải năng lượng đồng đều trên vùng trị liệu. Chỉ cần từ 3-5 lần thực hiện, tình trạng da thâm, nám và sẹo có thể bị đẩy lùi.

Liên hệ Belas Spa gần nhất để đặt hẹn tư vấn và dùng thử công nghệ Venus Viva BL15 với giá ưu đãi: giảm 50% liệu trình lẻ hoặc trọn gói. Thời gian khuyến mãi từ 7/12 đến hết 21/12.

