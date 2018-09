Beauty Blogger Việt cảnh báo về kem tẩy trắng

Trước tác hại của các loại kem tẩy trắng có chứa thành phần độc hại, nhiều Beauty Bloggers nổi tiếng cũng chia sẻ ý kiến của mình.

Không chỉ làm xiêu lòng người khác bằng cách nói chuyện duyên dáng, cô nàng Beauty Blogger Lien Anh Nguyen còn gây ấn tượng bởi lượng kiến thức về mỹ phẩm làm đẹp. Cô chia sẻ đoạn phóng sự và đưa ra một số nhận xét về thực trạng kem tẩy trắng trôi nổi, có nhãn hiệu mập mờ, thiếu tin cậy hiện nay. Theo cô, nguyên nhân chính gây ra biến chứng làn da là do thành phần thủy ngân và steroids có trong sản phẩm. Tùy vào liều lượng trong từng loại kem ít hay nhiều mà thời gian hủy hoại lâu hay mau. Thủy ngân có thể gây dị tật và ung thư da do làm trắng cấp tốc. Còn steroids thì như sát thủ hai mặt âm thầm nhưng nếu không theo liều lượng của bác sĩ thì sẽ làm giãn mạch máu, phá hủy kết cấu da dẫn đến teo màng tế bào da.

Cô nàng Beauty Blogger Lien Anh Nguyen chia sẻ đoạn phóng sự về kem tẩy trắng.

Được biết đến với vai trò là nhà văn, Gào (Vũ Phương Thanh) còn là một Beauty Blogger thực thụ khi thường xuyên chia sẻ những bí quyết dưỡng da cũng như review các sản phẩm làm đẹp. Sau thời gian dài trải nghiệm nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau, cô cũng không khỏi bức xúc trước những khao khát trắng da cấp tốc phản khoa học của một số chị em. Gào chia sẻ dưỡng chất phải được đưa vào sâu trong da, nuôi dưỡng các tế bào thương tổn để làm da sáng hơn và lỗ chân lông se khít lại dần dần. Thực tế tại Việt Nam, những sản phẩm kem tẩy trắng có nguồn gốc xuất xứ mập mờ nhưng mang lại hiệu quả trắng cấp tốc lại bán rất chạy. Để hiểu rõ hơn tình trạng các bạn trẻ đối mặt với kem tẩy trắng như thế nào, status mang tính chất “Q&A - hỏi đáp” của Gào cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi.

Cô nàng Primmy Truong lên tiếng, cảnh báo mọi người về tác hại của kem tẩy trắng da trên thị trường.

Bên cạnh đó, Beauty Blogger Primmy Trương chia sẻ việc dưỡng trắng da là cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách sự kiên trì. Primmy khuyên phái đẹp không nên khao khát một phép màu tức thì trong việc làm trắng da. Bởi những chất tẩy mạnh mới có thể khiến da trắng cấp tốc.

Là một trong những Beauty Blogger nổi tiếng tại Việt Nam, hotgirl Yumi Dương cũng chia sẻ bí quyết trắng khỏe mạnh để fan có sự lựa chọn an toàn về các sản phẩm trắng da. Ngoài việc đưa ra những chiêu nhận dạng kem tẩy trắng không an toàn, cô nàng còn chia sẻ bí quyết trắng khỏe với các sản phẩm dưỡng da. “Dưỡng trắng da an toàn là sao? Là dưỡng sâu từ bên trong, chất kem nhiều dưỡng ẩm, khi thoa lên sẽ tạo cảm giác mát mẻ. Không tự ý mua hàng trôi nổi trên thị trường (không gắn nhãn mác hoặc gắn nhãn mác thương hiệu mập mờ, giả) mà phải chọn những sản phẩm uy tín lâu năm, thương hiệu rõ ràng. Tốt nhất, nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn trước khi mua”.

Ngoài việc đưa ra các bí quyết chọn sản phẩm dưỡng trắng an toàn, Yumi còn chia sẻ tip dưỡng da với yến mạch dân dã.

Kem tẩy trắng trên thị trường rất đa dạng kiểu cách, mẫu mã bắt mắt, thậm chí có cả nhãn mác giả. Để có làn da khỏe đẹp, các bạn gái cần cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm và không nên trông chờ phép màu trắng cấp tốc chỉ sau vài lần bôi kem. Để đẹp một cách an toàn, phái đẹp hãy là người tiêu dùng thông minh để có lựa chọn chuẩn xác.

Mai Thương