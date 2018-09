Bay show nước ngoài có khi chỉ đủ tiền taxi

Ít ai biết chuyên gia trang điểm gắn liền với thành công của ca sĩ Thu Minh, Thanh Thảo lại là dân công nghệ thông tin.

Đến với nghề make up từ năm 2001 nhưng sau khi đạt giải Nhất cuộc thi trang điểm toàn quốc 2004, sự nghiệp của Huỳnh Lợi bắt đầu khởi sắc và được công chúng biết đến nhiều hơn. Người trong giới gọi Huỳnh Lợi là chuyên gia trang điểm đa tài bởi ngoài make up, hiện nay, anh còn thiết kế thời trang cưới. Tên tuổi của anh gắn với nhiều ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Thu Minh, Thanh Thảo, Khánh Ngọc, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Ngọc Quyên, Hoa hậu Dương Mỹ Linh... Tuy nhiên, ít ai biết rằng Huỳnh Lợi vốn xuất thân là dân học công nghệ thông tin - một ngành gần như chẳng liên quan gì đến son, phấn, cọ vẽ. Trò chuyện với chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi, anh đã tiết lộ với Ngoisao.net nhiều điều mà trước nay ít chia sẻ với ai.

- 13 năm làm nghề trang điểm tại TP HCM - "miền đất hứa" của những người làm make up, anh có bí quyết gì để trụ vững và xây dựng thương hiệu như ngày nay?

- Tôi có một công thức mà đã duy trì từ khi bước chân vào nghề đến nay, đó là uy tín + tính nghệ thuật + sự sáng tạo. Uy tín thể hiện ngay trong những hành động nhỏ nhất như đi làm đúng giờ. Tôi có thể chờ đợi khách hàng của mình rất lâu nhưng không bao giờ cho phép mình bắt khách hàng phải đợi. Những người làm việc với tôi lâu là rõ nhất điều này. Còn tính nghệ thuật và sự sáng tạo giúp tôi luôn mới mẻ, không bị lặp lại mình và giẫm chân lên người khác.

Tôi vốn học công nghệ thông tin nhưng từ nhỏ lại hay để ý đến công việc làm đẹp do trong gia đình tôi có nhiều người là nữ. Ban đầu, tôi đến với make up chỉ là "nghịch ngợm" thôi chứ không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó cuộc đời với son phấn. Sau rồi càng "nghịch" càng mê và quyết định đi theo con đường này. Gia đình tôi khi ấy ngăn cảm dữ lắm. Tôi đã phải tự đi làm để lấy tiền học nghề, rồi tích góp dần dần và mở được cửa hàng nho nhỏ. Không chỉ học ở trong nước, tôi còn sang Thái Lan học nâng cao nghiệp vụ. Cả một chặng đường dài, tôi nhận thấy, người làm nghề trang điểm còn cần sự chăm chỉ, kiên trì và xây dựng các mối quan hệ tốt, nhất là với báo chí.

- Anh đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng đã có lúc anh mệt mỏi vì sự cạnh tranh khắc nghiệt của nghề này. Sự cạnh tranh đó thể hiện như thế nào?

- Tôi từng nghe một số người nói rằng dân trong nghề, đặc biệt là những người có tên tuổi không chơi được với nhau. Điều này cũng đúng nhưng không phải trong mọi trường hợp. Tôi có thể hòa đồng với mọi người dù đó là "đàn anh" đi trước hay những bạn mới vào nghề. Nhưng cũng có thời điểm, tôi cảm thấy chán nản khi bị chính những người bạn gắn bó lâu năm với mình quay lưng lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng xung quanh mình còn có khách hàng, các bạn học viên đã luôn ủng hộ, động viên tinh thần cho tôi tiếp tục làm việc. Tôi là người không quan trọng kiểu cách, không bao giờ coi mình là "ngôi sao" và luôn chủ động học hỏi, chia sẻ kiến thức chuyên môn với những người trong nghề. Có lẽ vì thế mà tôi cũng giảm được sự cạnh tranh hay không bị nói xấu, "chơi xấu".

- Từng làm đẹp cho nhiều nghệ sĩ, anh thấy khuôn mặt của ai dễ trang điểm nhất và khuôn mặt của ai khó trang điểm nhất?

- Là người trang điểm chuyên nghiệp, tôi không có quyền lựa chọn khuôn mặt nào đẹp để làm và từ chối một người có nhiều nhược điểm. Điều đầu tiên trước mỗi lần make up, tôi luôn phải tìm hiểu xem khách hàng đó là ai, họ trang điểm để đi đâu và cá tính của họ như thế nào để từ đó đưa ra cách làm phù hợp nhất. Chẳng hạn như với siêu mẫu Kim Dung, cô ấy là người cá tính mạnh nên tôi phải tạo khối cho khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo. Trong khi đó, với Hoa hậu Dương Mỹ Linh, không thể "tô vẽ" khuôn mặt cho cô ấy theo phong cách quá ấn tượng mà cần làm nổi bật nét sang trọng, nhẹ nhàng bằng các gam màu phù hợp. Hay với siêu mẫu Vũ Thu Phương, tôi thường trang điểm khuôn mặt cô ấy rất nhẹ, không dán mi giả để giữ nguyên ưu điểm của đôi mắt đen, sống mũi cao và tạo điểm nhấn với màu son đậm.

Vũ Thu Phương gợi cảm với phong cách trang điểm nhấn vào đôi môi.

- Nhưng trong số đó, ai là người đem lại cho anh nhiều cảm hứng sáng tạo nhất?

- Đó là ca sĩ Thu Minh. Trong khi phần lớn các nghệ sĩ đến muốn trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, trong sáng thì Thu Minh lại rất cá tính, sexy và ấn tượng. Mỗi lần làm việc với cô ấy là một lần tôi thử thách chính mình. Thu Minh có khuôn mặt xương, góc cạnh và khoảng cách giữa hai mắt khá xa nhau, tôi thường vẽ mắt cô ấy hơi xếch lên, phù hợp với phong cách gợi cảm. Thu Minh khuyến khích tôi sáng tạo nhưng đôi khi, chính bản thân tôi lại phải kiềm chế sự bay bổng của mình (cười).

- Anh vừa sang Mỹ để trang điểm cho Ngọc Quyên trong đám cưới của cô ấy. Một năm, anh nhận được khoảng bao nhiều lời mời ra nước ngoài làm việc?

- Tôi và Ngọc Quyên từng hợp tác với nhau trong một thời gian dài nên tôi đã nhận lời trang điểm cho cô ấy trong ngày trọng đại. Ngoài những lời mời đến từ các mối quan hệ thân thiết, mỗi năm, tôi cũng ra nước ngoài làm 1-2 chương trình. Gần đây nhất là cuộc thị Hoa hậu thế giới người Việt và Hoa hậu quý bà.

- Thu nhập từ việc trang điểm cho các chương trình ở nước ngoài như thế nào?

- Các chuyên gia trang điểm trong nước thường được mời đi làm những chương trình mang tính cộng đồng, các chương trình giao lưu văn hóa... Khi đó, ban tổ chức sẽ lo cho mình chuyện ăn ở nên thù lao không nhiều đâu, có khi chỉ đủ tiền đi taxi thôi. Còn với các chương trình giải trí, cát xê của người trang điểm thường từ 1.300 USD - 1.700 USD, không nhiều nhưng cũng cáo hơn rất nhiều so với trong nước. Ở nước ngoài, nếu được làm cho các chương trình thời trang thì mới được trả thù lao cao nhưng chuyên gia trang điểm Việt Nam rất khó có được cơ hội này.

- Ngoài trang điểm, gần đây, anh còn "lấn sân" sang thiết kế thời trang. Anh đã đến với công việc này như thế nào?

- Tôi không được học thiết kế một cách bài bản, trước đây chỉ học hướng nghiệp về may đo thôi nhưng lợi thế của tôi là có mắt nhìn thẩm mỹ và khả năng phối màu, cập nhật xu hướng. Tôi thiết kế áo dài, váy cưới trước hết là để phục vụ các khách hàng của mình. Khi họ đến trang điểm tại studio, họ hay nhờ tôi tư vấn xem kiểu áo dài, váy cưới nào phù hợp. Tôi mới bắt đầu công việc này được hơn một năm nhưng đã nhận được phản hồi tốt. Đến nay, tôi đã thành lập được một tổ may gồm 6-9 nhân công. Nhưng làm nghề này vất vả lắm, mất nhiều thời gian nữa.

Sau khi hoàn tất công việc chính là make up, Huỳnh Lợi lại tự tay hoàn thiện khâu trang trí cho những chiếc váy cưới.

- Làm thế nào để anh cân bằng được hai công việc trang điểm và thiết kế thời trang?

- Tôi phải chia giờ trong ngày để hoàn thành được tất cả các công việc. Buổi sáng, từ 5-8h, tôi trang điểm cho các cô dâu tại studio. Từ 9-12h30, tôi dạy nghề cho các học viên. Sau đó, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi đi chọn vải may áo và đến kiểm tra công việc tại tổ may. Khoảng thời gian từ 15-18h, tôi trang điểm cho các nghệ sĩ để họ đi diễn. Từ 18h, tôi tự tay kết ren, đính đá và trang trí cho các mẫu áo, váy. Đến khoảng 21h thì tổng kết lại một ngày làm việc và chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Sau 22h, tôi có thói quen lên mạng để đọc tin tức, giải trí và tham khảo thêm các xu hướng thời trang, make up trên thế giới, cập nhật thêm vốn hiểu biết của mình.

- Anh có dự định gì cho thời gian sắp tới?

- Từ giờ đến hết tháng 5, tôi sẽ mở thêm một showroom và cho ra mắt bộ sưu tập áo dài, áo cưới mới. Song song với đó, tôi cũng nhận lời trang điểm trong chương trình mới của công ty Thúy Nga trong tháng 5. Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với công ty này và hy vọng từ đó sẽ có thêm cơ hội mở rộng ra nước ngoài. Ngoài ra, tôi cũng tham gia các triển lãm cưới trong nước nữa. Ngần ấy công việc đã chiếm trọn thời gian năm nay của tôi rồi (cười).

Song Giang thực hiện

Video: Maison de Bil