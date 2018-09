Bảo Trâm Idol làm tóc đẹp đón thu

Tới dự sự kiện của Elite Salon, Bảo Trâm và Huyền Trần Idol được làm tóc và tư vấn cách chăm sóc phù hợp với mái tóc của mình.

Trong tiết thu tháng tám của Hà Nội, Elite Salon tổ chức chương trình “Tóc đẹp đón thu” để tri ân khách hàng thân thiết và cũng để chuẩn bị cho khách hàng có một mái tóc khỏe, mềm mại và đẹp tự nhiên cho mùa hanh khô sắp tới. Trong sự kiện này, các chuyên gia chăm sóc tóc tại đây sẽ tư vấn cách chăm sóc và hấp tóc phục hồi với các sản phẩm chuyên nghiệp cao cấp Moroccanoil, giúp biến đổi mái tóc khô, xơ trở nên óng ả, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Tới dự sự kiện của Elite Salon, có sự góp mặt của Bảo Trâm và Huyền Trần Idol. Hai giọng ca này cùng những khách hàng tham dự ngày hội đều được làm tóc và tư vấn cách chăm sóc phù hợp với mái tóc của mình.

Bảo Trâm Idol rạng rỡ với mái tóc mềm mượt sau khi được chăm sóc tại Elite.

Nhà tạo mẫu tóc Hải Hà của Elite Salon chia sẻ bí quyết cho các khách hàng của anh cách chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc đúng cách. Việc cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng mái tóc với các protein rất cần thiết để giúp cho mái tóc khỏe mạnh và luôn mềm mượt. Mái tóc của bạn được dưỡng với kem dưỡng ẩm của Moroccanoil giúp tóc tránh bị khô do thời tiết hoặc do đã qua sử lý hóa chất hay xù do tĩnh điện. Vì vậy, dưới sự tư vấn của những stylist chuyên nghiệp, mỗi khách hàng tới với Elite Salon đều cảm thấy hài lòng về hiệu quả chăm sóc tóc.

Huyền Trần Idol (váy hoa) hài lòng sau khi làm tóc tại Elite salon.

Ngày hội “Tóc đẹp đón thu” đã tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng của Elite Salon, trong khuôn viên khá rộng, mang phong cách hiện đại và tinh tế, tại địa chỉ 17 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây khách hàng được chăm sóc tóc với những sản phẩm cao cấp và công nghệ hiện đại bởi đội ngũ nhân viên thân thiện và nhiệt tình.

Khách hàng thân thiết của Salon Elite.

Ngoài chương trình tri ân khách hàng, Elite Salon tặng đến 899.000 đồng (tương đương với một dầu dưỡng tóc Moroccanoil 100ml, hoặc một cặp dầu gội và xả phục hồi độ ẩm Moroccanoil) cho những khách hàng mua voucher 3,99 triệu đồng, áp dụng cho tất cả dịch vụ và sản phẩm chăm sóc tóc tại Elite Salon.

Thông tin liên hệ: Elite Salon. Địa chỉ: 17 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 04 3786 6789; 093 489 6789. Fanpage: https://www.facebook.com/pages/H%C3%A0-T%C3%B3c/120117538138238.

