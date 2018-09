Bác sĩ Tú Dung giải đáp thắc mắc về hô móm

Những thắc mắc về phẫu thuật thẩm mỹ hô móm được tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Viện thẩm mỹ Hàn Quốc trả lời chi tiết.

Nụ cười là điểm nhấn sáng giá trên khuôn mặt mỗi người, có sức ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như thành công trong giao tiếp. Nhưng đối với các trường hợp bị hô móm thì nụ cười trở thành điều “xa xỉ”, thậm chí là khuyết điểm mà nhiều người muốn giấu kín. Hô móm hay còn gọi là vẩu, sai khớp cắn, 2 hàm trên dưới không khít nhau dẫn đến nụ cười bị méo mó, lệch lạc. Việc khắc phục khuyết điểm này trở nên đơn giản hơn. Nhiều trường hợp chỉ cần thực hiện một lần phẫu thuật.

Nụ cười đẹp tạo nên sức hút riêng cho mỗi người.

Nhắc tới hô, móm nhiều người thường nghĩ ngay đến phương pháp niềng răng. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp sau niềng răng nhiều năm vẫn không cải thiện được. Khoảng 30% trường hợp hô, móm có nguyên nhân là xương hàm phát triển quá mức. Do đó, chỉnh nha hay niềng răng nha khoa đối với trường hợp này không có tác dụng. Phương pháp giúp khắc phục hiệu quả hô, móm do xương là phẫu thuật hàm.

Theo lý thuyết phân tích cấu trúc cấu tạo hàm mặt hiện nay thì hô và móm được phân biệt rõ ràng thành 3 loại. Tương ứng với mỗi loại sẽ áp dụng một phương pháp phẫu thuật thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao khi điều trị.

Hô, móm do răng: cần áp dụng phương pháp niềng răng. Tuổi niềng răng phù hợp nhất từ 10 đến 18 tuổi.

Hô, móm do hàm: cần áp dụng phương pháp phẫu thuật dời khối hàm một lần.

Hô, móm do răng và hàm: kết hợp cả 2 phương pháp trên. Tuy nhiên, bạn cần thăm khám trực tiếp với bác sĩ để biết được phải chọn lựa niềng răng là ưu tiên hay phẫu thuật hàm trước.

Bạn Nguyễn Thị Lan (Vũ đoàn Bước Nhảy) xinh đẹp hơn sau khi phẫu thuật hàm hô tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW.

Phẫu thuật hàm hô, móm một lần là phương pháp đẩy lùi phần hàm bị hô hoặc móm về vị trí đúng sao cho khớp cắn khít nhau, cải thiện hàm mặt cùng những chức năng cơ bản như nhai nuốt, phát âm. Sau khi căn cứ trên phim X-quang hàm mặt của bệnh nhân, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ hô hoặc móm, và tiến hành nhổ hai răng số 4, qua đó cắt cung hàm, dời lùi về sau theo đúng tỷ lệ đã đo đạc. Như vậy, ngay sau ca phẫu thuật khoảng 2 giờ đồng hồ, về mặt cấu trúc hàm bệnh nhân hết hô, hoặc hết móm.

Trong trường hợp hô kèm hở lợi quá mức thì có thể cắt xương hàm trên theo kỹ thuật Lefort I để chỉnh hô và hở lợi cùng lúc. Trường hợp móm do xương hàm dưới đưa ra quá mức sẽ can thiệp bằng phương pháp BSSO dời cả phần khối hàm dưới, để giải quyết khuyết điểm móm do hàm.

Bạn Trần Lữ Anh Khoa bị móm nặng 5 năm không khép được miệng đã lấy lại sự tự tin sau khi phẫu thuật hàm móm tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW.

Phẫu thuật hàm hô, móm là một kỹ thuật khó và kỳ công đối với bác sĩ, đòi hỏi rất cao ở bác sĩ tay nghề, kỹ thuật, kinh nghiệm, sự khéo léo. Đặc biệt, bác sĩ cần có khả năng phân tích để đưa ra đúng nguyên nhân và chỉ định đúng phương pháp điều trị cho bệnh nhân bớt tốn kém thời gian, chi phí.

Thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật hô móm thành công, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung là một người có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực này, giúp nhiều khách hàng vượt qua nỗi mặc cảm của tâm lý, lấy lại nụ cười tự tin.

Các thắc mắc của khách hàng đã được tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung trả lời trong chương trình giao lưu trực tuyến "Phẫu thuật hô móm không cần niềng răng một lần duy nhất” do trang alobacsi phối hợp cùng Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW vào ngày 30/10 vừa qua. Những khách hàng đặt câu hỏi tư vấn trong chương trình được giảm 15% phí dịch vụ phẫu thuật hàm hô, móm với chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Mọi thắc mắc hoặc câu hỏi xung quanh phương pháp phẫu thuật hô móm không cần niềng răng một lần duy nhất, bạn có thể gửi tại đây để được bác sĩ Tú Dung giải thích tường tận và đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW Số 141 -143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Hotline: 09 6868 1111 – 08 2237 4567

Website: http://thammyhanquoc.vn

Email: thammyvienhanquoc@gmail.com

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW)