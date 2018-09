Bác sĩ Tú Dung chia sẻ kỹ thuật nâng mũi S-line

Trường hợp 1: chiếc mũi lệch, méo do phẫu thuật hỏng trước đó của chị Trang trở nên thẳng và gọn hơn sau 2 giờ được bác sĩ Tú Dung phẫu thuật. Hình ảnh chụp ngay trong phòng mổ. Trường hợp 2: hình ảnh bệnh nhân có mũi gồ, hếch, ngắn sau khi được chỉnh sửa lại bằng phương pháp S-line đã trở nên cao thon, đầu mũi được kéo dài và lỗ mũi hạt chanh. Trường hợp 3: Chiếc mũi với đầu mũi to bè, lộ sóng và hai lỗ mũi gồ ghề, méo mó không đều nhau do lệch trụ được bác sĩ Tú Dung chỉnh sửa lại. Hình ảnh chụp ngay trong phòng mổ trước và sau 2 giờ phẫu thuật.