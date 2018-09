Ba cách tiết kiệm tiền khi tắm trắng

Chọn cách tắm trắng hiệu quả, thực hiện ở các cơ sở uy tín, tận dụng chương trình giảm giá ưu đãi sẽ giúp chị em tiết kiệm chi phí.

Chọn phương pháp tắm trắng hiệu quả, an toàn

Lựa chọn đúng phương pháp, không chỉ giúp bạn rút ngắn thời gian tắm trắng mà còn tiết kiệm chi phí hiệu quả. Để làm sáng 2 -3 tone da, nếu tự thực hiện tại nhà bằng các sản phẩm dưỡng trắng da, bạn sẽ phải đầu tư chi phí không nhỏ cho mỹ phẩm trong thời gian dài 1 - 2 năm. Còn đối với các phương pháp lột tẩy siêu tốc, không những không nhìn thấy hiệu quả mà bạn sẽ phải chi số tiền “khủng” để giải quyết những biến chứng của da về sau như mụn nhọt, loang lổ, bong tróc, hay ung thư da. Vì vậy, để tránh tốn kém tiền bạc, bạn nên lựa chọn các phương pháp tắm trắng tự nhiên, an toàn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Hiện nay, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản có nguồn gốc từ Nhật được các chuyên gia thẩm mỹ trên thế giới đánh giá cao cả về hiệu quả và tính an toàn. Đây là phương pháp tắm trắng siêu dưỡng chất, với khả năng thẩm thấu các hoạt chất dưỡng trắng vào da gấp 1000 lần so với phương pháp thông thường.

Cấu trúc hạt nano siêu nhỏ, chỉ bằng 1/2.000 kích thước lỗ nang lông, giúp vitamin C dễ dàng thẩm thấu vào tầng sâu của da

Trị liệu này sử dụng tinh chất vitamin C công nghệ Nano bổ sung vào da với hàm lượng ở mức dưới 20% - mức an toàn được các bác sĩ khuyến nghị. Vì vậy, phương pháp này làm trắng da hiệu quả, nuôi dưỡng làn da từ bên trong và lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn tối ưu với người dùng.

Chọn chương trình giảm giá ở spa cao cấp

Cách an toàn nhất cho bạn để tắm trắng hiệu quả và an toàn chính là lựa chọn thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, mức chi phí cho các dịch vụ làm đẹp tại spa cao cấp có thể khiến nhiều khách hàng e ngại. Vì vậy, việc tranh thủ các thương hiệu spa cao cấp đang giảm giá sẽ giúp bạn thỏa sức làm đẹp mà không hề làm eo hẹp “hầu bao” .

Trong tháng 8 này, mừng sinh nhật Saigon Smile Spa tròn 9 tuổi, bạn vừa được giảm giá 20% (tương đương từ 3 đến 6 triệu đồng), vừa được tặng thêm 1-3 buổi (tương đương từ 3 đến 9 triệu đồng) khi mua một liệu trình tắm trắng Takano Nhật Bản 5-10 buổi. Như vậy, nếu bình thường bạn sẽ phải chi trả 3 triệu đồng một buổi tắm trắng Takano Nhật Bản, thì sau khi được giảm giá và tặng thêm buổi, mức chi phí chỉ còn 1,8 triệu đồng một buổi. Đây là mức ưu đãi lớn nhất trong năm của hệ thống Saigon Smile Spa nhân sự kiện sinh nhật 9 tuổi (áp dụng tại cả 8 chi nhánh hiện đại trên toàn quốc).

Đồng sáng lập Hệ thống Saigon Smile Spa – ca sỹ Lưu Hương Giang tự tin khoe làn da trắng nõn nà trong từng shoot hình nhờ liệu pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Chế độ “bảo dưỡng” làn da sau khi tắm trắng

Để “bảo dưỡng” kết quả trắng sáng lâu dài, bạn cần có chế độ chăm sóc làn da sau khi tắm trắng. Điều này cũng giúp bạn tránh lãng phí tiền bạc khi không phải đầu tư cho việc tắm trắng các lần sau. Sau khi tắm trắng, bạn nên hạn chế ra ngoài nắng từ 10h sáng đến 4h chiều, kết hợp bôi kem chống nắng, sử dụng mũ nón khẩu trang… Ngoài ra, theo Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Ngọc Quý – Bác sĩ da liễu của hệ thống Saigon Smile Spa, việc giữ thói quen uống 8 ly nước mỗi ngày và ăn nhiều trái cây như dưa hấu, cam, đu đủ… cũng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

(Nguồn: Saigon Smila Spa)